La captura de Ricardo, señalado como presunto responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, representa un avance relevante en un caso que generó indignación y movilización social en Morelos.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo se llevó a cabo en Puebla con apoyo de autoridades federales y estatales.

Andrea Maylin Chino Ramos, joven activista, había denunciado previamente violencia y amenazas, hechos que ahora forman parte de las investigaciones relacionadas con el crimen.

Ricardo, presunto feminicida de Andrea Maylin, fue detenido en Puebla

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención en Puebla de Ricardo, quien contaba con una orden de aprehensión por el feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, ocurrido en junio de 2025 en Morelos.

El operativo fue ejecutado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General del Estado de Morelos, tras una solicitud de la Secretaría de las Mujeres y con el respaldo de autoridades locales de Puebla y Morelos.

Andrea Maylin denunció a Ricardo por violencia familiar; fue desaparecida y asesinada

Andrea Maylin, activista feminista y madre de una niña de dos años, fue reportada como desaparecida el 20 de junio de 2025 en el municipio de Yautepec.

Previo a su desaparición, la joven había presentado en Morelos dos denuncias por violencia familiar contra Ricardo, señalando lesiones físicas, violencia vicaria y amenazas de muerte.

A pesar de que la segunda denuncia fue judicializada y se le otorgó una pulsera de pánico como medida de protección, Ricardo permaneció en libertad.

El 31 de julio de 2025, tras movilizaciones de sus familiares y colectivas feministas, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Maylin enterrado en un predio perteneciente a la familia de Ricardo.

Posteriormente, los padres del sospechoso fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento, al ser acusados de auxiliar a su hijo para evadir la justicia.

Con la captura del presunto feminicida, las autoridades federales refrendaron el compromiso del Gobierno de México de combatir la violencia contra las mujeres e impedir la impunidad.