Usuarios reportan caída de BBVA hoy sábado 12 de septiembre: fallas se mantendrían en la app y banca móvil, lo que dificultaría realizar transferencias bancarias.

De acuerdo con la página Downdetector, la app de BBVA presentó un aumento de reportes alrededor de las 13:48 horas de este sábado 12 de septiembre, con un pico de 390 denuncias de sus cuentahabientes.

Sin embargo, durante toda la mañana de este sábado 12 de septiembre, la app de BBVA presentó intermitencias en su servicio, como señalan en redes sociales, con exigencias de soluciones.

Fallas en BBVA hoy: Reportan caída de la app este 12 de septiembre

Desde el viernes 11 de septiembre, diversos usuarios presentaron fallas en BBVA, que se han extendido durante todo el día de hoy sábado 12 de septiembre con un total de 745 reportes a las 14:21 horas.

Fallas en BBVA hoy: Reportan caída de la app este 12 de septiembre (Captura de pantalla)

Las fallas de BBVA se concentran en la app con un 66% de los reportes, más un 17% menciona problemas con la banca móvil y un 9% con la banca en línea.

Entre las fallas mencionadas en redes sociales, la app no responde o muestra la leyenda “No se pudo completar la operación” al momento de realizar un movimiento.

Hasta el momento, BBVA no ha dado un motivo detrás de la caída de hoy sábado 12 de septiembre, aunque han dado a conocer mediante redes que están atendiendo los reportes.

La cuenta BBVA México Responde al momento ha solicitado a los usuarios que presentan fallas en su app que se comuniquen con ellos para hacer el reporte solicitando la versión de la aplicación y sistema operativo.

Recuerdan a los usuarios que para una comunicación segura, sus cuentas están verificadas en todas las redes sociales y que no se les pedirá información confidencial.