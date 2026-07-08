La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) ofrece 500 mil pesos por Juan Carlos García, señalado como feminicida de Abril Pérez Sagaón.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, en su edición de este martes 7 de julio, bajo el acuerdo FGJCDMX/COR/EXTORD01/01/2026.

La recompensa, tal como apunta el escrito, busca incentivar que se dé información fidedigna sobre el paradero de Juan Carlos Garcia Sánchez, a seis años del feminicidio.

Feminicidio de Abril Pérez Sagaón: ofrecen 500 mil pesos por Juan Carlos García

La Fiscalía de CDMX emitió un acuerdo en la gaceta para ofrecer 500 mil pesos de recompensa a quien dé información útil y verdadera sobre el paradero de Juan Carlos García.

Juan Carlos García. (Especial)

Tal como señala el escrito, a Juan Carlos García se le imputa el delito de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa agravado en contra de Abril Pérez Sagaón, así como asociación delictuosa.

La recompensa será para quien o quienes aporten información que permita conocer el paradero y ayude en la detención del presunto feminicida de Abril Pérez Sagaón.

Apuntan a su vez que fue el Comité para el Otorgamiento de Recompensas de la Fiscalía de CDMX que tomó la determinación de ofrecer la recompensa, el pasado 23 de junio de 2026.

Esto tras no obtener datos sobre el paradero de Juan Carlos García, quien está a la espera de ser procesado para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

Por lo mismo, la Fiscalía de CDMX será receptora de información las 24 horas, en los siguientes medios:

Dirección General de Derechos Humanos en la calle República de Cuba

Al teléfono de la Fiscalía CDMX 55534-55400

Al correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx

Aunque será el mismo Comité de la Fiscalía de CDMX quienes revisarán la información proporcionada y determinarán la procedencia para otorgar la recompensa.