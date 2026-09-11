El cantante sonorense Carin León fue visto este viernes 11 de septiembre abordando un vuelo privado desde Hermosillo con destino a Las Vegas.

Este viaje tiene como objetivo retomar sus compromisos laborales de su gira internacional titulada “De Sonora para el Mundo”, tras la cancelación inesperada de su concierto del 10 de septiembre debido a problemas técnicos.

Aunque el espectáculo suspendido se reprogramó, muchos usuarios han expresado su molestia por la cancelación de último minuto. Por su parte, Carin León planea cumplir con el resto de sus presentaciones pactadas en The Sphere en Nevada, Estados Unidos.

Captan a Carin León abordando su vuelo rumbo a Las Vegas para su concierto en The Sphere

Tras la cancelación de último momento de su concierto del 10 de septiembre, Carin León fue captado la mañana del viernes 11 de septiembre abordando su avión en el aeropuerto privado de Hermosillo, Sonora, con destino a Las Vegas.

Carin León es captado rumbo a Sphere tras cancelar de último momento su concierto (Jesús Ballesteros / Expreso )

Carin León viaja a Las Vegas para cumplir con las presentaciones agendadas para el 11, 12 y 13 de septiembre de su gira “De Sonora para el mundo”, las cuales permanecen programadas y confirmadas.

En las imágenes del medio Expreso, se puede ver que Carin León lucía un estilo cómodo para viajar, compuesto por un conjunto deportivo verde (playera de manga corta con estampado blanco en la espalda y pantalón holgado), gorra blanca y tenis blancos con detalles verdes.

Arribó a la pista directamente a bordo de una camioneta de lujo blanca de la marca Mercedes-Benz (Clase G / G-Wagon) y fue visto caminando relajado y ayudando a subir al avión a su acompañante.

¿Por qué Carin León canceló de última hora su concierto del 10 de septiembre en el Sphere?

El concierto del 10 de septiembre de Carin León en el Sphere de Las Vegas -correspondiente al inicio de su residencia “De Sonora para el mundo”- fue cancelado a último momento cuando los fanáticos ya se encontraban dentro del recinto, lo que generó molestia y abucheos.

La cancelación se debió a problemas técnicos en las aeronaves privadas programadas para trasladarlo a Las Vegas.

El primer avión registró una falla en los frenos, mientras que una segunda aeronave solicitada de emergencia presentó una falla en la dirección.

Ante las fallas mecánicas, los pilotos y las autoridades aeroportuarias correspondientes impidieron el despegue para preservar la seguridad de la tripulación y del equipo.

Carin León publicó comunicados y videos en redes sociales disculpándose con los asistentes y reconociendo el esfuerzo y gasto de quienes viajaron para el evento.

La fecha afectada del 10 de septiembre fue reprogramada para el 15 de septiembre de 2027. Los boletos originales serán válidos para la nueva función en 2027, o bien, los asistentes podrán solicitar su reembolso durante los siguientes 30 días.