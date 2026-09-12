Luis Fernando Salazar ofrece una disculpa a Claudia Sheinbaum por amenazar a Enrique Acevedo en mensaje; aseguró que este error no será una carga para la presidenta ni su gobierno o el movimiento.

“Presidenta, con toda sinceridad quiero decirle con toda sinceridad que haré todo lo necesario para que este error personal deje de ser un desgaste injusto para usted”. Luis Fernando Salazar, senador de Morena

Fue mediante un video que el senador de Morena aceptó su error y añadió el video de Claudia Sheinbaum desde la conferencia mañanera de este 11 de septiembre, en el que condenó las palabras contra Enrique Acevedo.

Asimismo, Luis Fernando Salazar se disculpó con su compañera de bancada, Julieta Ramírez, ya que debido a la amenaza a Enrique Acevedo se distrajo la atención del reportaje en su contra.

Luis Fernando Salazar ofrece disculpa a Claudia Sheinbaum por amenazar a Enrique Acevedo

Tras condenar las palabras del senador de Morena, Luis Fernando Salazar ofreció una disculpa a Claudia Sheinbaum de manera respetuosa, ya que sus palabras contra Enrique Acevedo tienen consecuencia.

Mi más sincera disculpa a la Presidenta de México. Asumo con total humildad y responsabilidad las consecuencias de mis actos. @Claudiashein @Enrique_Acevedo pic.twitter.com/KGarq7BARL — Luis Fernando Salazar (@SalazarLuisFer) September 12, 2026

En el video, el senador de Morena también destacó que ha asumido la responsabilidad de la expresión, recordando que ya le ofreció una disculpa a Enrique Acevedo así como a todo el gremio periodístico.

Luis Fernando Salazar añadió que entendió que sus actos y palabras tuvieron consecuencias más allá de su persona, por lo que atiende con respeto y humildad el llamado de atención de Claudia Sheinbaum.

Por lo que hará todo lo necesario para que su grave error no sea una carga para Claudia Sheinbaum ni su gobierno, así como tampoco para el movimiento de Morena o el Senado de la República.

Aunque Luis Fernando Salazar reiteró que en ningún momento fue su intención amenazar a Enrique Acevedo, ni poner en riesgo su integridad o atentar contra la libertad de expresión.

Luis Fernando Salazar también se disculpa con Julieta Ramírez por desviar la atención

Asimismo, Luis Fernando Salazar pidió una disculpa a Julieta Ramírez, ya que por su error, se desvió la atención de lo que verdaderamente importa a su consideración, la calumnia en su contra.

“Vamos a ir tras de ti”: Luis Fernando Salazar amenaza a Enrique Acevedo, periodista de Televisa (Captura de pantalla)

Hasta el momento, Julieta Ramírez no se ha pronunciado sobre las amenaza de Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo, hecha en una de sus publicaciones contra el reportaje del periodista.

Y al igual que el periodista, Julieta Ramírez no ha dado respuesta a la disculpa pública de Luis Fernando Salazar y al momento sólo ha señalado que evalúa una demanda contra Enrique Acevedo.