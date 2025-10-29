Luego de tres años de permanecer sin efectos, el Congreso de Veracruz finalmente aprobó la Ley Monse que castiga a familiares que participen en el encubrimiento de agresores.

Esta medida que modifica al Código Penal de Veracruz implica la eliminación de excusas absolutorias por mantener vínculos familiares o afectivos con los agresores que hayan cometido los siguientes delitos:

Feminicidio

Homicidio

Pederastia

Violación

La Ley Monse lleva su nombre en honor a Monserrat Bendimes, joven de 20 años, que fue víctima de feminicidio en 2021 a manos de su novio, Marlon “N”, quien en ese entonces fue auxiliado por sus padres para evitar la justicia.

Familiares que encubran agresores serán castigados en Veracruz: Ley Monse

De acuerdo con lo establecido en la Ley Monse, los padres u otros familiares que encubran agresores en el estado de Veracruz tendrán responsabilidad penal y podrían ser sujetos a castigos.

Esta iniciativa busca evitar que las relaciones familiares o de amistad sean mecanismos que permitan a los presuntos agresores vivir impunemente.

No obstante, la Ley Monse aún considera a personas exentas de la aplicación de esta medida a quienes, por miedo fundado a un mal grave o inminente hacia sí mismo, no den información sobre el agresor. En la lista figuran:

Ascendientes y descendientes consanguíneos

Decendencia por adopción

Tutores legales nombrados

Parientes colaterales hasta el segundo grado

Cónyuge, concubinato o pareja de hecho

Su aprobación ocurre luego de tres años de estar en la “congeladora”, pues el 5 de marzo del 2025 la iniciativa fue presentada nuevamente por la diputada Edith Gómez Santos de Morena, resultando en la aprobación de la misma.

