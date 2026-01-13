Un nuevo frente frío, el número 27 entra a México, es por ello que Coordinación Nacional de Protección Civil, del Gobierno federal pide a la población extremar precauciones.

Ante lluvias y frío previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es que se pide a la población de diferentes regiones de México tener sus precauciones.

Asimismo el Gobierno de México emite recomendaciones para el descenso de las temperaturas.

Por nuevo frente frío Gobierno de México pide extremar precauciones y da recomendaciones

Para este martes 13 de enero en México la interacción del frente frío número 27 con un canal de baja presión generará condiciones de lluvia intensa y un descenso marcado en las temperaturas.

De acuerdo con un reporte del SMN, se espera que existan chubascos y lluvias fuertes en el sureste y la Península de Yucatán, con precipitaciones particularmente intensas en el estado de Veracruz.

Asimismo, la masa de aire polar asociada a este sistema mantendrá un ambiente de frío a muy frío durante las mañanas y noches en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Informa además de una segunda tormenta de la temporada que mantendrá condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en Chihuahua.

además de lluvia engelante en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

Y de manera paralela, se registrará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz.

También los siguientes estados presentaran bancos de niebla debido a las bajas temperaturas:

Xalapa

Ciudad de México

Chihuahua

Culiacán

Toluca

Pachuca

Tuxtla Gutiérrez

Durango

Monterrey

Estado de México

Zonas montañosas de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Entre las recomendaciones que emite el Gobierno de México por este frente frío y lluvias son: