Alerta en México: Frente Frío 28 traerá frío extremo y lluvias intensas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha alertado para México por el Frente Frío 28, masa de aire polar que traerá frío extremo y lluvias intensas para la gran parte del país en el clima.

“Frente Frío 28 ocasionará lluvias fuertes a intensas, ambiente frío a gélido y evento de Norte muy fuerte en distintas regiones de México”. Conagua

Con ello, se pronostican lluvias intensas en regiones de Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en zonas de Veracruz y Oaxaca; mientras que se mantendrá el evento de Norte muy fuerte en el istmo y golfo de Tehuantepec para Oaxaca y Chiapas.

Por lo que se prevé que el Frente Frío 28 recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Chiapas y Tabasco; muy fuertes de 50 a 75 mm en Veracruz y Oaxaca. También se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 mm en Puebla y Campeche.

Ante el paso de la masa de aire polar en el Frente Frío 28 se esperan bancos de niebla en las montañas del centro, oriente y sureste del país, lo que traerá bajas temperaturas, los pronósticos en las sierras de Chihuahua y Durango se estima de -10 a -5 grados.

Mientras que la heladas en las montañas de Zacatecas serán de - 15 a -10 grados, ya para las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperatura de -5 a 0 grados; así como en zonas montañosas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

Protección Civil mantiene protocolos por Frente Frío 28

Ante la entrada y alerta del Frente Frío 28, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantendrá los protocolos por el frío extremo y lluvias intensas que se prevén, según lo precisado por la Conagua.

“Se mantiene activos los protocolos de alerta y reitera el llamado a la población para mantener las medidas de prevención y autocuidado ante el pronóstico emitido”.

Por lo las recomendaciones de Protección Civil para la población por frío extremo y lluvias intensas del Frente Frío 28 son:

Abrigarse adecuadamente utilizando la técnica de capas de ropa

Cubrir nariz y boca

Extremar precauciones al conducir, manteniendo la distancia de seguridad

Encender luces de autor en caso de visibilidad por bancos de niebla.

Mantenerse alejados de playas, escolleras y estructuras endebles ante el oleaje elevado

Asegurar techos, ventanas y objetos por las rachas del aire

Alerta en México: Frente Frío 28 traerá frío extremo y lluvias intensas (Conagua)