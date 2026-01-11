El Frente Frío 27, junto a las bajas temperaturas que provocará la tormenta invernal, pondrán en alerta a la Ciudad de México (CDMX) durante la madrugada y mañana del domingo 11 de enero de 2026.

Las alcaldías que tendrán Alerta Naranja y que resultarán afectadas por el deceso en las temperaturas con heladas de 1 a 3 °C en un horario de 02:00 a 8:00 de la mañana, son:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Frente frío 27 (Especial)

¿Qué alcaldías resultarán afectadas por el Frente frío 27?

El Frente frío 27 también provocará la activación de la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 11 de enero de 2026 en las alcaldías de:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Tláhuac

Xochimilco

Las temperaturas de entre 4 a 6 °C podrán sentirse en un horario de 2 a 8 de la mañana.

Frente frío 27 (Especial)

En seguimiento a lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos comparte las siguientes recomendaciones frente a la Alerta Naranja:

Protege especialmente a niños, niñas, personas adultas mayores y mujeres embarazadas

Si utilizas calentadores o chimeneas, asegúrate de mantener ventilación adecuada

Usa crema humectante para hidratar y proteger la piel del frío

Mantén actualizado el esquema de vacunación (COVID-19, Influenza y Neumococo)

Para el caso de la Alerta Amarilla:

Abrígate adecuadamente y cubre nariz y boca

Evita cambios bruscos de temperatura

Resguarda a las mascotas del frío; no las dejes a la intemperie

Ingiera abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Evita enfermarte en esta temporada de frío en la CDMX

La cuenta oficial de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la CDMX compartió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía evite enfermarse en esta temporada de frío.

Si debes salir de casa en esta temporada de frío, recuerda:

Utiliza cubrebocas en todo momento

Viste con tres capas de ropa para abrigarte mejor

Al llegar a tu destino lávate las manos

Evita tocarte ojos, nariz y boca con manos sucias