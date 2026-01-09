La Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó la lista de estados afectados y que tendrán temperaturas mínimas por el paso del Frente Frío 27 en varios estados de México.

El fenómeno durará todo el fin de semana, empezando desde el 10 de enero de 2026, provocando un marcado descenso de la temperatura, así como lluvias y chubascos en:

Tamaulipas

Michoacán

Guerrero

Quintana Roo

Mientras que las lluvias aisladas serán en las siguientes entidades:

Nuevo León

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla.

Veracruz

Chiapas

Campeche

Yucatán

Frente frío 27 congelará varios estados de México

De acuerdo con la Conagua, las temperaturas de 0 a 5 grados se registrarán en las zonas serranas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos, provocando marcados fríos.

A lo largo del fin de semana también se registrarán bajas temperaturas, cielo despejado, pero con ambiente frío a muy frío, en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Las zonas con heladas por temperaturas de -5 a 0 grados durante el fin de semana serán en las zonas serranas de los siguientes estados:

Estado de México

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las zonas del país que estarán congeladas, con temperaturas de -15 a 10 grados con heladas en la madrugada, serán en las sierras de Chihuahua y Durango.

Mientras que, en las zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila, se registrarán temperaturas bajas de -10 a -5 grados.

¿Dónde caerá nieve por el Frente Frío 27?

Durante el fin de semana se prevé la entrada de la segunda tormenta invernal de la temporada, lo cual ocasionará ambiente muy frío a gélido, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las siguientes áreas:

Zonas de Sinaloa

Durango

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Cimas montañosas del centro y oriente

Mientras que la lluvia congelante caerá en: