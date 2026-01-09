La Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó la lista de estados afectados y que tendrán temperaturas mínimas por el paso del Frente Frío 27 en varios estados de México.
El fenómeno durará todo el fin de semana, empezando desde el 10 de enero de 2026, provocando un marcado descenso de la temperatura, así como lluvias y chubascos en:
- Tamaulipas
- Michoacán
- Guerrero
- Quintana Roo
Mientras que las lluvias aisladas serán en las siguientes entidades:
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla.
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Frente frío 27 congelará varios estados de México
De acuerdo con la Conagua, las temperaturas de 0 a 5 grados se registrarán en las zonas serranas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos, provocando marcados fríos.
A lo largo del fin de semana también se registrarán bajas temperaturas, cielo despejado, pero con ambiente frío a muy frío, en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
Las zonas con heladas por temperaturas de -5 a 0 grados durante el fin de semana serán en las zonas serranas de los siguientes estados:
- Estado de México
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Las zonas del país que estarán congeladas, con temperaturas de -15 a 10 grados con heladas en la madrugada, serán en las sierras de Chihuahua y Durango.
Mientras que, en las zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila, se registrarán temperaturas bajas de -10 a -5 grados.
¿Dónde caerá nieve por el Frente Frío 27?
Durante el fin de semana se prevé la entrada de la segunda tormenta invernal de la temporada, lo cual ocasionará ambiente muy frío a gélido, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las siguientes áreas:
- Zonas de Sinaloa
- Durango
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Cimas montañosas del centro y oriente
Mientras que la lluvia congelante caerá en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas