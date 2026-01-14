Si eres amante de los días fríos, esta noticia te encantara. Las bajas temperaturas continuarán en México. El miércoles 14 de enero entrará el frente frío número 28.

De acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional (SMN), un nuevo sistema frontal interactuará con un canal de baja presión y una vaguada de altura sobre el Golfo de México.

Por lo que en algunos estados de la República se registrarán lluvias, chubascos y temperaturas bajo cero.

Frente frío 28 traerá lluvias a varios estados de México

A partir del 14 de enero se esperan lluvias en los siguientes estados por la llegada del Frente frío 28:

Fuertes lluvias: Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Chubascos: Campeche, Guerrero, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán- Sierra Negra), Quintana Roo, Veracruz (Husteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Yucatán

Precipitaciones pluviales aisladas: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala

Lloverá en algunos estados de la república a casa del frente frío 28 (Omar Martínez / Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola)

¿Qué estados registrarán bajas temperaturas el 14 de enero?

Además de lluvias que podrían llegar acompañadas de descargas eléctricas, así como provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones, se registrarán bajas temperaturas.

Los estados en donde el frío seguirá obligando a los pobladores a usar chamarras, suéteres y abrigos, son:

Durango. Frío de hasta -15 grados

Chihuahua y Zacatecas. Frío de -10 grados

Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sonora y Veracruz. Frío de hasta -5 grados.

Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas y Sinaloa. Frío de entre 0 y 5 grados.

Continúan las bajas temperaturas (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Se registrarán fuertes vientos

El frente frió 28 también llega con humedad y fuertes vientos que afectarán a:

Rachas de viento de hasta 70 KM/H: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Golfo de Tehuantepec, San Luis Potosí y Nuevo León.

Vientos de hasta 60 KM/H: Tamaulipas y Veracruz.

Vientos de 50 KM/H: Durango, Querétaro, Sonora, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Estados donde habrá un clima soleado

El frente frío 28 no cubrirá toda la República Mexicana, algunos estados tendrán clima caluroso, podrían llegar a los 40 grados, estos son:

Guerrero

Colima

Michoacán

La costa de Jalisco

La costa de Chiapas

Oaxaca

Morelos

Nayarit

Sinaloa

El suroeste de Puebla

¿Cómo será el clima en Ciudad de México?

Se preve que el miércoles 14 de enero, la Ciudad de México amanezca con una temperatura mínima de 5 grados, la cual aumentará con el paso de las horas.

La tarde será fresca a templada con cielo nublado. Hay posibilidad de que se registren ligeras lluvias pese a que la temperatura llegará a los 23 grados.

Con información de Grupo Fórmula