Si bien en varias partes del mundo se están viviendo apenas los primeros días del invierno, expertos ya advierten por las altas temperaturas que impactarán este 2026.

Y es que de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional de Reino Unido, la temperatura promedio a nivel global amenaza con superar los los 1.4°C.

Siendo que el 1.5°C fue el límite establecido en Acuerdo de París, una vez superada esta marca se considera un riesgo alto de enómenos climáticos más extremos y desastres naturales graves.

2026 es el cuarto año consecutivo en superar altas temperaturas

Estimaciones señalan que la temperatura mundial podría revasar el el 1.58°C este 2026.

Por lo que durante este año nos estaríamos acercando al límite crítico establecido en tratados internacionales.

Calor / altas temperaturas (Unsplash)

Es por este motivo que científicos advierten por tratar de reducir lo más posible el impacto del calentamiento global.

Por desgracia, se estima que los esfuerzos por reducir la temperatura global comiencen a ser insuficientes.

¿Cuándo inicia la primavera en México? El calor amenaza este 2026

La primavera en México, y en todo el hemisferio norte, comienza de manera oficial el próximo 20 de marzo de 2026.

El aumento de temperatura durante esta estación del año se ve marcada por mayo como el mes más caluroso de la temporada.

Así como por olas de calor que, según expertos, se han hecho más intensas por el cambio climático.