El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que Emiliano González, quien intentó defenderlo de Alito Moreno en una pelea en el Senado, es un héroe.

Y es que compartió un video en el que se registró un accidente en una carretera, probablemente la autospista México-Cuernavaca, y al ver una camioneta volcada el hombre conocido cpmo “el de verde” ayudó a sacar a un niño.

Al extrabajador del Senado, vestido de pants gris y playera color hueso, se le ve llevar en brazos a un menor enfrente de la camioneta que graba y posteriormente se dirige al costado de la autopista.

Emiliano González, excolaborador de Noroña, rescata a un niño de un accidente: “Para que sigan criticando”

El accidente habría ocurrido alrededor de las 17:23 de este domingo 14 de septiembre de 2025, de acuerdo con los datos del video subido por Gerardo Fernández Noroña.

El mensaje que escribió Gerardo Fernández Noroña con el video fue “para que sigan criticando a Emiliano González. Sacó a un niño de la camioneta volcada”.

Cabe recordar que algunas de las críticas sobre su persona han sido sobre intervenir en la pelea entre dos senadores.

Otras críticas y burlas han sido por portar un collarín medicamente no adecuado, por un mal vendaje y por colgar el peso del brazo en su cuello supuestamente lesionado.

Además, existieron burlas cuando no le permitieron el ingreso a la cámara de Senadores una vez que inició formalmente el segundo año de la actual 66 Legislatura.