Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, criticó que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, tenga protección por parte de las autoridades.

De acuerdo con Ceci Flores, el enemigo de Gerardo Fernández Noroña no son otros políticos ni criminales, sino “su boca” .

Y es que el propio senador de Morena confirmó hoy viernes 5 de septiembre de 2025, que la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó escoltas, esto luego del empujón que recibió en el Senado por parte de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI.

Ceci Flores critica que Noroña tenga protección, pues “su enemigo es su boca”

Acompañada por la frase: “Yo rasco tierra donde el gobierno se arrodilla ante el miedo”, Ceci Flores criticó en redes sociales que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña haya recibido protección por parte de las autoridades.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, Ceci Flores señaló que ella ha solicitado 4 veces protección, mismas que las autoridades se la han negado.

En tanto, la activista reprochó que a Gerardo Fernández Noroña sí se le haya brindado protección por un simple empujón, toda vez que indicó el enemigo del morenista “es su boca” y a ante esto “ya tiene quien lo cuide”.

Ceci Flores mencionó también a la presidenta Claudia Sheinbaum en su mensaje, a quien le señaló la injusticia que representaba dicha acción.

La activista reprochó que se cuide así a un senador, en lugar de proteger a los niños o a las madres buscadoras de todo el país.

“Yo rasco tierra donde el gobierno se arrodilla ante el miedo. He pedido protección 4 veces y me lo han negado y este señor que solo tiene como enemigo su boca, ya tiene quien lo cuide. Que injusto presidenta Claudia Sheinbaum, ojalá así cuidaran a nuestros niños o a quienes los buscamos”. Ceci Flores

Noroña obtiene protección tras empujón de “Alito” Moreno; rechazó medida de la FGR

Este jueves el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que recibió protección por parte de la FGR, luego del empujón que le propinó “Alito” Moreno en el Senado.

Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña informó que rechazó el apoyo que le proporcionarían elementos de la Guardia Nacional.

“Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección”. Gerardo Fernández Noroña

Tras esto, el senador de Morena compartió que hará oficial la suspensión de la protección mediante un oficio, el cual enviará firmado a la propia FGR.