México se ha posicionado como el segundo país con más jets privados y se proyecta como uno de los países más prometedores en el mercado para los próximos años.

De acuerdo con la información, México ha superado a potencias en aeronáutica como Brasil al posicionarse en el segundo país con más jets privados, detrás de Estados Unidos.

Jet Privado (Unsplash)

México se posiciona como el segundo país con más en jets privados

México es el segundo país con más jets privados con una flotilla de alrededor de 2 mil aviones, detrás de Estados Unidos, quien ocupa el primer puesto con casi 16 mil aeronaves.

Una de las principales razones por las que México ha crecido en el mercado de los jets privados es que tiene un geolocalización estratégica, que conecta rutas entre varias regiones como:

Norteamérica

Centroamérica

Sudamérica

El Caribe

William Da Silva, CEO de Global Jet Set, afirma que México ha tenido un “crecimiento explosivo” debido a la profesionalización del sector, lo que lo ha convertido en “un referente global”.

México se posiciona como el segundo país con más en jets privados y los modelos que emplea son reconocidos por su rendimiento y confiabilidad, entre ellos están:

Hawker

Learjet

Gulfstream

Citation

Cabe mencionar que la cifra de jets privados en México aumentará de cara al Mundial 2026, pues se espera que haya una alta demanda de vuelos privados entre los países anfitriones.

Pese al crecimiento en el mercado, el que México sea el segundo país con más jets privados ha generado debates sobre la contaminación que se genera, así como la desigualdad.