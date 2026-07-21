Rafael Marín, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguró que él no está entrometido en el huichol fiscal por el que Ernesto Ruffo es acusado.

Sin embargo, Marín argumentó que aunque él no está coludido, sí hay personas de la ANAM que habrían hecho caso omiso del huachicol por la empresa Ingremar.

Rafael Marín rechaza haber permitido huachicol en la ANAM

El exdirtector de la ANAM fue cuestionado sobre su participación en el huachicol del que Ernesto Ruffo es acusado, pero Marín rechazó y aseguró que si algo tiene es que es honesto.

En entrevista con Azucena Uresti, Rafael Marín apuntó que cuando él detectó huachicol en envases de aditivos en las aduanas, que en verdad traían diesel, lo reportó a la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, subrayó que esa no fue una situación reciente, sino que lo reportó pero la investigación tardó y por ello, apenas se dieron las detenciones.

Por otra parte, explicó que él no señaló directamente a Ingremar, la empresa de Ricardo Thompson, sino que simplemente externó lo que estaba pasando de huachicol, sin saber que Ruffo era accionista de la empresa entrometida.

Ante ello, pidió no ser vinculado con el huachicol fiscal, asegurando que él lo reportó y fue honesto en las dos ocasiones que estuvo frente a la ANAM.

“Que no anden diciendo que yo estoy coludido, no me muelen con eso (...) A mí que no me señalen de corrupto, si algo tengo bueno es que soy honesto. Las propiedades que tengo son producto de mi negocio, yo tengo negocios en Cancún desde hace muchos años. No tengo nada de qué avergonzarme”. Rafael Marín, exdirector de ANAM.

Rafael Marín dijo que el huachicol por Ingemar se dio tanto en barcos como en ferrotanques.

Por otra parte, Marín dijo “que pague quien tenga que pagar”, respecto a la acusación que hoy tiene a Ernesto Ruffo en privisón preventiva.

Rafael Marín confirma que agentes aduanales estaban en colusión con el huachicol

Rafael Marín se deslindó de haber permitido el huichol en la ANAM cuando estuvo a cargo. Sin embargo, sí confirmó que agentes aduanales estaban permitiendo el tráfico de combustible.

El exdirector dijo que agentes aduanales no revisaban la mercancía y por ello se podía hacerse el huachicol. Pero, compartió que esto también fue denunciado y desde el año pasado se detuvo a algunas personas.

“Sí había definitivamente una colusión con los funcionarios que estaban en las aduanas porque pues no revisaban (...) Nosotros denunciamos desde el principio [el huachicol] pero las carpetas tardan, pero ya hay detenidos desde hace un año”. Rafael Marín, exdirector de ANAM.

Sin embargo, dijo que los agentes aduanales están “bajo concesión”.