La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) está envuelta en un escándalo luego de darse a conocer que emitió documentos falsos para devolver mercancía decomisada, valuada en 500 millones de pesos.

Según reportes del caso, fue en agosto de 2025 cuando las Aduanas devolvieron 33 contenedores de mercancía ilegal procedente de China, los cuales habían sido decomisados previamente.

Esta versión sostiene que las devoluciones se hicieron con la complicidad de agentes aduanales y funcionarios de las Aduanas, quienes falsificaron un oficio de devolución por 500 millones de pesos.

Corrupción en las aduanas, el monstruo de mil cabezas que ha señalado el presidente de la República (Cortesía)

6 empresas involucradas en la millonaria devolución de mercancía en Aduanas

Al menos 6 empresas estarían implicadas en la millonaria devolución por parte de las Aduanas, dedicándose en su mayoría a la industria de textiles y calzados.

Estas fueron identificadas como:

Altec Manufacturas

Alista Imports

Lam Business

Ensenada Textiles

Textiles Gael

ATMpacks

El director general de Investigación Aduanera indicó a El Universal que estas empresas ya están bajo investigación y podrían ser inhabilitadas como importadoras.

En cuanto a los responsables, se sabe que el documento fraudulento fue emitido por el director general de Operación Aduanera, Felipe Solano Armenta, actual funcionario de la ANAM.

De acuerdo con las autoridades, los servidores públicos involucrados han sido dados de baja y puestos a disposición del Ministerio Público, aunque no se dieron detalles sobre sus identidades.