Ariadna Montiel reaccionó a la posibilidad que Ruth González se convierta a la candidata a la gubernatura en la alianza con el PVEM en San Luis Potosí.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, reiteró que el partido estableció en sus estatutos la ley contra el nepotismo.

Ariadna Montiel habla sobre Ruth González y la alianza con el PVEM en San Luis Potosí

Sobre la posibilidad de que Ruth González se convierta en candidata a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ariadna Montiel dio a conocer su postura.

Ariadna Montiel recordó que ninguna persona podrá contender por un cargo en las elecciones 2027 que esté ocupado por un familiar.

Durante su discurso resaltó que respetan la posición del Partido Verde de apoyar a Ruth González como candidata en San Luis Potosí.

“Nosotros respetamos la posición del Partido Verde, es un partido coaligado con el que hemos construido el bien para México, así que vamos a respetar” Ariadna Montiel

Sin embargo, Ariadna Montiel dejó en claro que en Morena tienen claros sus estatutos y no van a cambiar.

Ante esta situación, Ariadna Montiel destacó que buscarán la fórmula adecuada con el PVEM para transitar por su coalición en San Luis Potosí.

“Nosotros vamos a respetar nuestras normas, vamos a buscar la fórmula adecuada para que transitemos en la coalición, pero nosotros tenemos nuestra premisa y esa no se va a cambiar” Ariadna Montiel

Partido Verde respalda a Ruth González como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí

El Partido Verde Ecologista de México ha posicionado a la senadora Ruth González Silva como su carta fuerte para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

La dirigencia del partido argumenta que su postulación no representa un acto de nepotismo, a pesar de ser la esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Según los líderes del Partido Verde, la validez de su perfil radica en el respaldo popular reflejado en las encuestas y no en una designación directa.

El plan estratégico del PVEM contempla mantener la coalición con Morena y el PT para asegurar la continuidad de su proyecto político en la entidad.