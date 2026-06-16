El diputado federal, Ricardo Monreal, pidió al PVEM cerrar la alianza con Morena y el PT para las elecciones 2027 por la gubernatura del estado de San Luis Potosí.

“A mí me gustaría que fuera en los 17, haríamos un llamado para que en San Luis Potosí pudiéramos ir también juntos, Verde, PT y Morena” Ricardo Monreal

Así lo pidió el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, al señalar que solo de esa manera se tendrá la posibilidad de conservar el gobierno de la entidad.

Por otro lado, Ricardo Monreal recordó que el 22 de junio se dará inicio al proceso interno de selección de aspirantes a las candidaturas de Morena para las elecciones 2027.

Morena y PVEM se alían rumbo a 2027 (Michelle Rojas)

Ricardo Monreal insiste en ir en alianza con PVEM y PT en San Luis Potosí

Ante el arranque de los procesos internos para elegir candidatos para las elecciones 2027, Ricardo Monreal declaró que en San Luis Potosí se también se debe cerrar la alianza entre Morena, PVEM y PT.

Lo anterior debido a que la senadora del Verde, Jasmin Bugarín, reveló el 15 de junio que su partido ya decidió ir en coalición para 16 estados, salvo el caso de San Luis Potosí.

En ese contexto, Ricardo Monreal confesó que a él le gustaría que el bloque aliancista también se cerrara en dicha entidad, pues dijo que solo así será posible conservar la gubernatura.

“A mí me gustaría en lo personal que aún en San Luis Potosí pudiera haber una alianza Morena PT y Verde y no poner en riesgo ese estado” Ricardo Monreal

Sobre ello, el diputado indicó que a todos los conviene que haya una alianza, pues por medio de ella se ha conseguido una estabilidad política a partir de la mayoría calificada en el Congreso.

Dijo que aunque respeta las aspiraciones del gobernador Ricardo Gallardo y su esposa Ruth González, lo más adecuado es que hagan a un lado sus intereses personales a favor del interés general.

En especial porque el propio mandatario está consciente de que la “posibilidad de conservar el gobierno” de San Luis Potosí, es por medio de una “alianza amplia entre Morena, PT y Verde“.

Morena abrirá proceso interno en unos días

Ricardo Monreal recordó que en unos cuantos días, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) va a abrir su proceso interno para la selección de candidatos.

En torno al tema, resaltó que será del 22 de junio y hasta el 26 del mismo mes, cuando se recibirán las solicitudes de registro para aspirantes a las 17 gubernaturas que se disputarán en las elecciones.

“A partir del próximo 22 de junio empezará el proceso interno de Morena, para seleccionar a los coordinadores de la defensa de la soberanía de los estados” Ricardo Monreal

Sobre las bases del proceso, resaltó que el principal requisito es que los aspirantes que así lo requieran pidan licencia a sus cargos para que no incurran en irregularidades como uso de recursos públicos.