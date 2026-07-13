El gobernador Ricardo Gallardo reiteró su respaldo para que su esposa, la senadora Ruth González, compita en las elecciones de 2027 para la gubernatura de San Luis Potosí, pese a la ley contra el nepotismo.

“Les voy a presentar a una gran mujer, que yo sé que va a cuidar San Luis Potosí como cuida a sus hijos”. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí

Durante un evento, Ricardo Gallardo detalló que Ruth González es la mejor posicionada para dar continuidad al proyecto político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo insiste en que Ruth González compita por San Luis Potosí en 2027 (rgc.mx / Instagram)

Ricardo Gallardo destapa a Ruth González para elecciones 2027 en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo insiste en que Ruth González sea la candidata del PVEM en San Luis Potosí para sucederlo en el cargo, pese a que eso implicaría que el partido no podría hacer alianza en la entidad con Morena.

Morena ha reiterado que respetará la ley contra el nepotismo desde el 2027, por lo que no permitirá, a sus candidatos ni a los de sus aliados, competir por puestos que, actualmente, están ocupados por sus familiares.

Ante esto, el gobernador Ricardo Gallardo marcó distancia respecto a Morena y afirmó que el PVEM cuenta con la fuerza suficiente para competir por San Luis Potosí sin depender de una alianza electoral.

El mandatario sostuvo que la decisión final corresponderá a la ciudadanía mediante el voto y defendió la posibilidad de que Ruth González participe en el proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí.