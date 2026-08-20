Gerardo Fernández Noroña aseguró que está dispuesto a romper su visa en apoyo a Andrés Manuel López Beltrán, luego de que Lilly Téllez retara a los senadores de Morena a hacerlo para demostrar respaldo.

“Yo la rompería en este momento pero no puedo con una mano, así que me esperaré a recuperarme” Gerardo Fernández Noroña, senador por Morena

El senador calificó a la oposición como “lacayos de Estados Unidos” y afirmó que los ataques contra Andrés Manuel López Beltrán se deben a que es hijo de Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “el más grande presidente”.

En ese sentido, Fernández Noroña prometió romper su visa cuando sane su brazo, al señalar que “no se necesita visa para servir a México”.

Noroña cuestiona a la oposición por celebrar revocación de visa a López Beltrán

Gerardo Fernández Noroña cuestionó a la oposición por celebrar que le revocaran la visa a Andrés Manuel López Beltrán y aseguró que su único deleito es ser hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“¿Cuál es el delito de Andrés Manuel López Beltrán y de Gonzalo López Beltrán, y de José Ramón López Beltrán? Ser hijos del más grande presidente de la historia moderna del país” Gerardo Fernández Noroña

Además, en respuesta al llamado de Lilly Téllez, a quien Noroña calificó como “la especialista para pasar la charola”, prometió que sí romperá su visa.

Lilly Téllez llamó a los legisladores de Morena que tienen visa a romperla para que Andrés Manuel López Beltrán “sienta que si apoyo es de verdad”.

“Pongan aquí sus visas, a ver: rompan sus visas de Estados Unidos, a los que les quedan, creo que aquí hay muchos que ya no tienen, pero rómpanlas y pónganlas en esta charola para que ‘Andy’ sienta que su apoyo es de verdad, que no son sólo palabritas. No sean hipócritas” Lilly Téllez

Al reto Gerardo Fernández Noroña respondió sacando una tarjeta de su cartera para asegurar que sí romperá su visa; pero sólo cuando su brazo sane porque “no puede con una mano”.

“Dicen que rompa la visa. Miren, aquí la rompería en este mismo momento, la especialista en pasar la charola dice que rompa la visa” Gerardo Fernández Noroña

“No se necesita visa para servir a México”, señala Noroña a la oposición

Por otra parte, Gerardo Fernández Noroña recordó a la oposición que la revocación de la visa no influye en el trabajo de Andrés Manuel López Beltrán porque “no se necesita la visa para servir a nuestra patria”.

“No se necesita la visa de Estados Unidos para servir a nuestra patria. No se necesita la visa de Estados Unidos para recorrer la nación. No se necesita la visa de Estados Unidos para estar en el corazón de nuestro pueblo” Gerardo Fernández Noroña

Asimismo, reclamó los actos para agraviar a López Beltrán para “tocar al más grande presidente que ha tenido la patria”.