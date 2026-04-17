Citlalli Hernández, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, afirmó que impulsará las reglas de su partido rumbo a las elecciones 2027; entre ellas, contra el nepotismo.

“Nuestro movimiento está basado en principios, en esta constante intención de romper con los vicios de la política tradicional, el nepotismo, el autoritarismo, el dedazo [..]”. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Asimismo, Citlalli Hernández afirmó que en su nuevo cargo buscará generar todas las condiciones para que Morena llegue unificado a las elecciones 2027, por lo que el mayor reto es el proceso interno, más que el externo.

Por lo cual, también buscará la unidad de Morena con sus aliados, ante los diversos señalamientos del PVEM de buscar de manera independiente la gubernatura de San Luis Potosí.

Morena nombra a Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (Especial)

Citlalli Hernández impulsará reglas contra el nepotismo rumbo elecciones 2027

En entrevista con Pamela Cerdeira, Citlalli Hernández habló sobre su nueva función en Morena, con la cual buscará diálogo con los aspirantes que podrían infringir la regla contra el nepotismo.

Esto con referencia a últimas declaraciones de Félix Salgado Macedonio, por lo que Citlalli Hernández afirmó que Morena está basado en principios que buscan romper con la vieja política tradicional.

Por lo cual y acorde con su política, buscará el diálogo no sólo con Félix Salgado Macedonio para reiterar los ideales de Morena, sino con cualquier compañero, ya que nada puede haber por encima de sus principios.

Citlalli Hernández señaló a su vez que la ciudadanía espera lo mejor de Morena tanto en el gobierno con resultados, así como en su comportamiento ético y político, que trasciende cualquier aspiración personal.

Ante el planteamiento de diálogo, Citlalli Hernández señaló que aceptar dirigir la comisión debido a su capacidad de convencer a los aspirantes y cerrar filas para las elecciones 2027.

Alianza Morena PT y Partido Verde (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

Citlalli Hernández también buscará diálogo con PVEM y PT para elecciones 2027

Citlalli Hernández también habló sobre la alianza de Morena, PT y PVEM ante la presunta ruptura en al menos dos estados, San Luis Potosí y Ciudad de México, por lo que dijo, buscarán diálogo.

Sin embargo, también señaló que en el especial caso de San Luis Potosí habrá mesas de diálogo, ya que la regla contra el nepotismo que inhabilita a los familiares será respetada por Morena.

Pese a esto, Citlalli Hernández afirmó que irán juntos, aunque acordarán tras mesas de diálogo en dónde sí habrá coalición o no, ya que sería mejor postularse de manera independiente según conveniencia electoral.