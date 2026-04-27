Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde, confirmó que esta semana iniciarán las reuniones con Citlalli Hernández para definir las posibles alianzas rumbo a las elecciones de 2027.

Ante los medios, Karen Castrejón señaló que con Citlalli Hernández “ya hay camino trazado”, pues con ella se trató en las elecciones de 2021 y 2024 al ser entonces secretaria general de Morena.

Karen Castrejón y Citlalli Hernández alistan reuniones rumbo a las elecciones 2027

De frente al periodo electoral para los comicios de 2027, la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, reveló que ya se tiene planeadas las reuniones con Citlalli Hernández.

Tras su renuncia a la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández anunció que dejaba su cargo en el gabinete y regresaría a Morena para ayudar en la coordinación de alianzas rumbo para 2027.

Karen Castrejón (Cuartoscuro)

Ante este cambio en Morena, Karen Castrejón tendrá que “negociar” las alianzas del Partido Verde con Citlalli Hernández, sobre lo que ve un buen panorama ya que existe colaboración desde 2021.

Cabe mencionar que Morena no ha cerrado la puerta a las alianzas para las elecciones 2027 ; sin embargo, ha dejado claro que tendrán que respetar reglas como la de nepotismo.

De frente a las elecciones 2027, Manuel Velasco, senador del Partido Verde, reveló recientemente que se busca conseguir 7 millones de votos en los comicios, tan solo 1.5 millones en la Ciudad de México (CDMX).