La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en duda que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, encabece una ofensiva contra México en distintos temas y señaló directamente a sectores de la ultraderecha estadounidense.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 1 de junio de 2026, Sheinbaum afirmó que existe diálogo permanente con el Gobierno de Estados Unidos y consideró que las tensiones recientes provienen de grupos políticos conservadores del país vecino del norte.

“Hay mucho diálogo con el Gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien haya encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo (...) Como lo dije ayer, yo creo que son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de la presidenta surgen luego de encabezar su segundo informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México (CDMX), donde también habló sobre la injerencia extranjera y los posibles propósitos de Estados Unidos en estos asuntos, además de la soberanía.

En tanto no hay aún comentarios directos de la Casa Blanca ante esta situación de la injerencia en México.

Sheinbaum acusa a la ultraderecha de Estados Unidos de afectar la relación con México

Claudia Sheinbaum señaló que grupos de la ultraderecha estadounidense buscan deteriorar la relación bilateral debido a diferencias ideológicas con el Gobierno de México.

Además, afirmó que dichos sectores mantienen coincidencias con grupos conservadores mexicanos para impedir una relación diplomática positiva entre ambos países.

“Son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México; que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente y que no quieren que haya una buena relación. Se juntan con los de la ultraderecha en México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum destaca coordinación entre México y Estados Unidos

Pese a las diferencias políticas, la presidenta de México destacó que su administración mantiene coordinación constante con autoridades estadounidenses en materia diplomática y de seguridad.

Como ejemplo, mencionó la reciente visita de altos funcionarios, como el secretario de seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Igualmente destacó el contacto que mantiene el canciller mexicano, Roberto Velasco con funcionarios de La Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

También resaltó la comunicación entre el Gabinete de Seguridad de México y sus contrapartes estadounidenses, particularmente entre las Fuerzas Armadas mexicanas y el Comando Norte de Estados Unidos.