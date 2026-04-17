Citlalli Hernández contó la conversación que tuvo con Claudia Sheinbaum, en la cual la presidenta le habría expresado que “la va a extrañar” al enterarse de su renuncia como titular de la Secretaría de Mujeres.

“Me dijo que lo entendía y reconocía el trabajo que yo he realizado. Que aportaría muchísima a esa tarea y que me iba a extrañar” Citlalli Hernández

Según contó Citlalli Hernández en entrevista para Radio Fórmula, la presidenta le dejó la puerta abierta para retomar sus funciones en la Secretaría de Mujeres, pues su nuevo trabajo en Morena es de carácter temporal.

Citlalli Hernández confirma renuncia a la Secretaría de las Mujeres (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Citlalli Hernández reitera convicción con Morena tras dejar la Secretaría de Mujeres

En la misma entrevista, Citlalli Hernández indicó que, aunque no fue una decisión sencilla, finalmente decidió unirse a la coordinación de alianzas de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Contó que durante varios días estuvo en pláticas con Morena y finalmente optó por dejar la Secretaría de Mujeres, pues su convicción política sigue firme con el proyecto de la Cuarta Transformación.

“No son decisiones sencillas, pero llevaba yo varios días platicando por invitación del partido en considerar esta propuesta que me hicieron de encabezar la coordinación de alianzas” Citlalli Hernández

Durante su conferencia del 16 de abril, Claudia Sheinbaum destacó el papel clave de Citlalli Hernández en la coordinación de alianzas durante 2024 y la calificó como una mujer excepcional.

Claudia Sheinbaum nombrará a nueva titular de la Secretaría de Mujeres

En cuanto a la nueva titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández informó que el cargo será definido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

También comentó que el nuevo nombramiento podría ocurrir tras el regreso de Claudia Sheinbaum de su viaje a Barcelona.