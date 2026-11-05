Morena acusa 27 años de mafia electoral, con negocios y corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmando que se debe investigar a Lorenzo Córdova y otros exfuncionarios.

En el mismo comunicado, Morena también acusó al exconsejero presidente del INE de tener contratos con un mismo grupo durante su gestión ademas de tener una red de complicidades.

Hasta el momento, los exfuncionarios del INE no se han pronunciado; sin embargo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó en video que Lorenzo Córdova sabía situación de Guadalupe Taddei.

Morena pide cuentas a Lorenzo Córdova y exfuncionarios del INE por contratos electorales

Mediante comunicado, Morena instó a exfuncionarios del INE como Lorenzo Córdova a explicar sus gestiones que habrían derivado en la concentración de contratos, por los últimos 27 años.

Morena pide cuentas a Lorenzo Córdova y otros exfuncionarios del INE por contratos electorales (Morena)

Morena resaltó que las actuales investigaciones mostraron una mafia electoral al amparo de las instituciones, con empresas vinculadas a un mismo grupo que obtuvieron más de dos mil millones de pesos.

Resaltaron que dicha concentración obliga a investigar a quienes autorizaron los contratos y quiénes se beneficiaron, debido a que las cifras resultarían contundentes.

Por ello, Morena insta a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo a explicar por qué la concentración de contratos, ya que no debe protegerse a nadie.

El partido resaltó a su vez que no puede haber instituciones intocables, ya que el INE debe garantizar las elecciones libres y no hacer negocios con los recursos públicos.

Morena acusa a Lorenzo Córdova de conocer el oligopolio de Guadalupe Taddei en el INE

Morena también señaló que mientras tenía lugar la mafia electoral, la Marea Rosa defendía al INE, por lo que Ariadna Montiel cuestionó si era por la democracia o sus privilegios.

Añadió a su vez que en realidad la Marea Rosa —convertida en el partido Somos—, sólo es parte del PRIAN, del mismo régimen que provendría Guadalupe Taddei, reiterando que no la puso Morena.

Sin embargo, Ariadna Montiel recordó que Lorenzo Córdova aprobó el nombramiento de Guadalupe Taddei en Sonora, que pese a conocer el oligopolio de las contrataciones en el instituto, no hizo nada.