Lorenzo Córdova se dijo dispuesto a que las autoridades revisen su gestión como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pues, señaló, dicha revisión sería una “iniciativa justiciera”.

Respaldo yo también esa iniciativa justiciera… Nomás que si sale involucrado Morena o algún morenista… no vayan a tender, como siempre lo hacen, un manto de impunidad. Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE

No obstante, el exfuncionario pidió a modo de reproche que si en las investigaciones se detectaban ilícitos por parte de morenistas en el INE, los responsables no sean “blindados” por Morena.

Lorenzo Córdova emitió sus comentarios en respuesta a un comunicado de Morena, en el que se le acusa por la adquisición irregular de contratos millonarios con cinco empresas durante su gestión.

Lorenzo Córdova y el INE (Redes sociales )

Lorenzo Córdova defiende legalidad de su gestión y respalda revisar todos los contratos en el INE

En redes sociales, Lorenzo Córdova ha respondido a los señalamientos en su contra por supuesta corrupción, asegurando que, de 2014 a 2023, el INE fue el instituto más auditado del país.

Durante mi presidencia (2014-2023),el INE fue una de las instituciones más auditadas del país por distintas instancias. Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE

Según afirmó, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano Interno de Control (OIC) realizaron diversas revisiones sin detectar irregularidades relevantes.

Incluso, aseguró que los señalamientos en su contra son un intento del partido oficialista para desviar la atención de las supuestas irregularidades encontradas en la administración de Guadalupe Taddei.

Por mucho que hoy busquen, con maromas, eludir su responsabilidad, ellos son los causantes de la peor crisis de la historia del INE. Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE

Lorenzo Córdova y el INE (Redes sociales )

Sobre ese argumento, Lorenzo Córdova ha dicho que no tiene problema en que se le investigue, siempre que se sancione a morenistas que se detecte que hayan cometido ilícitos en el INE.

¿Lorenzo Córdova desvió recursos del INE?

En una serie de imágenes compartidas por Morena, en las que aparece el rostro de Lorenzo Córdova, se denuncia la adquisición de contratos irregulares con cinco empresas:

Cajas GRAF: 1,072 millones de pesos

Formas Finas y Materiales: 815.9 millones de pesos

Corporativo ZEG: 278.7 millones de pesos

Comercializadora JVLY: 208.3 millones de pesos

Seriplast de México: 85.1 millones de pesos

Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho pública una resolución judicial que lo declare responsable de corrupción, ni se ha acreditado que personalmente haya recibido sobornos o desviado recursos.