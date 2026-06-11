La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), ya reveló las fechas de pago para el mes de junio, para estudiantes de preparatoria beneficiarios del programa.

Cabe recordar que la Beca Benito Juárez es un programa diseñado por el gobierno de México que busca apoyar a estudiantes de nivel medio superior (preparatoria) en situación de vulnerabilidad.

Pero, ¿cuáles son las fechas en las que se harán los respectivos pagos del beneficio económico a lo largo del mes de junio de 2026? Te contamos todos lo que necesitas saber.

Fechas de pago de la Beca Benito Juárez 2026 en junio para preparatoria

El programa de la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez comenzó a operar desde el año 2019 y en mayo de 2020 se elevó a rango institucional.

Desde entonces, cientos de miles de estudiantes de preparatoria han recibido el apoyo bimestral que para el 2026 es de mil 900 pesos y sobre el que ya hay fechas de pago para el mes de junio:

Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B

Martes 16 de junio: apellidos con iniciales C

Miércoles 17 de junio: apellidos con iniciales D, E, F

Jueves 18 de junio apellidos con iniciales G

Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L

Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M

Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R

Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S

Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z

Así puedes cobrar tu Beca Benito Juárez

Tienes que recordar que el cobro de la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria, se puede realizar en las sucursales del Banco del Bienestar siguiendo estos pasos:

Verifica tu fecha: Entra al Buscador de Estatus con tu CURP y revisa la sección “Becas emitidas” para saber qué día te depositan

Retira en cajero: Ve a cualquier cajero del Banco del Bienestar con tu tarjeta y NIP para sacar tu dinero en efectivo sin comisiones o en sucursales de otros bancos con comisión de 35 pesos

Cobra en ventanilla: Si lo prefieres, pasa a la ventanilla del banco con tu tarjeta e identificación oficial (si eres menor de edad, debes ir con tu tutor)

Cabe destacar que una vez que recibas el depósito en tu tarjeta, puedes realizar pagos en comercios, ya sea en establecimientos con terminal bancaria, así como en negocios en línea.