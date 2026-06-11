Alertan por la desaparición del grupo Bola Costera, conformado por seis músicos e influencers originarios de Nayarit; viajaban a Sinaloa para realizar una colaboración, desde entonces se desconoce su paradero.

La agrupación tiene presencia en redes sociales principalmente y es en las mismas que sus familiares difundieron su información para intentar dar con el grupo Bola Costera.

¿Quiénes son Bola Costera? Alertan por desaparición de seis influencers de Nayarit

Los integrantes de Bola Costera, un grupo musical conformado por creadores de contenido, fueron reportados como desaparecidos, tras salir de Tuxpan, Nayarit, de donde todos serían originarios.

Hasta el momento, se han dado a conocer sólo tres nombres de los seis músicos que integran Bola Costera:

Brayan Granados

Daniel Ramírez Segura

Luis Antonio Chávez

De acuerdo con lo dado a conocer por sus allegados, junto a los seis músicos de Bola Costera viajaba una séptima persona, quien también estaría desaparecido y ha sido identificado como Pablo Ángel Durán.

Independiente a la agrupación y creación de contenido de comedia para redes sociales, los músicos tenían diferentes trabajos, desde la herrería hasta la obra, sin ningún tipo de problema.

Influencers de Bola Costera desaparecen rumbo a Mazatlán (Bola Costera)

Bola Costera: lo que se sabe de la desaparición de los músicos e influencers

Lo que se ha dado a conocer es que Bola Costera viajaba a Mazatlán para realizar una colaboración con Gallada Maza, cita a la que no llegaron, ya que los músicos desaparecieron durante su viaje.

Gallada Maza se sumó al llamado de sus conocidos para localizar a los integrantes de Bola Costera y Pablo Ángel Durán, dando detalles sobre su desaparición en la zona de El Tablón.

Acorde con lo señalado, los integrantes de Bola Costera viajaban en una camioneta blanca y salieron desde Tuxpan, Nayarit, alrededor de las 4:00 horas de este miércoles 10 de junio.

Sin embargo, en el trayecto de Aguacaliente de Gárate, ya en Sinaloa, se perdió toda comunicación con los influencers y sus familiares acusan que desde entonces no se tiene ningún indicio de su paradero.