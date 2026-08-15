Morena difundió un video en redes en el que cuestionó la trayectoria política de Alejandro Moreno, quien enfrenta una solicitud de desafuero para ser investigado por el presunto desfalco en Campeche.

El video retoma las declaraciones de un exsenador del PRI, en las que asegura que Alejandro Moreno formó su fortuna traficando influencias. Morena reiteró que así sigue operando el partido tricolor.

Morena publica video contra Alejandro Moreno revalndo cómo opera el nuevo PRI

En redes sociales, Morena compartió un video para demostrar que los propios priístas conocen la manera en la que Alejandro Moreno utilizaba su posición para ir creando su propia fortuna.

Las imágenes muestran a un exsenador del PRI que reveló haber conocido a Alejandro Moreno desde la década de 1990 y expuso señalamientos sobre su actividad profesional y política.

Los Priistas lo conocen a la perfección: así hizo su fortuna Alejandro Moreno. Desde sus inicios traficando influencias hasta utilizar recursos públicos para sus campañas internas. Así opera el nuevo PRI.



¡No lo inventamos nosotros, lo confiesan ellos mismos! pic.twitter.com/dHClnlGH2t — Morena (@PartidoMorenaMx) August 15, 2026

De acuerdo con el testimonio incluido en el video, Alejandro Moreno se movía en Campeche en vehículos lujosos y guardaespaldas, pese a que solo tenía un pequeño cargo en el municipio de Ciudad del Carmen.

El exfuncionario afirmó que Alejandro Moreno habría logrado adquirir diversos bienes a partir de conseguir contratos de Pemex para empresas interesadas en trabajar con la compañía.

Según las declaraciones, Alejandro Moreno siguió este tipo de operaciones cuando llegó al Senado, solo que a mayor escala. Incluso, habría amenazado a José Narro para que no intentara llegar a la dirección del PRI.

Ante estas declaraciones, Morena aseveró que este mecanismo de Alejandro Moreno es el mismo con que “opera el nuevo PRI”, evidenciando, desde su perspectiva, la corrupción dentro de este partido.