América vs Puebla serán las escuadras que continuarán la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 15 de agosto a las 15:45 horas por ViX y Youtube.
- Partido: América vs Puebla
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 15 de agosto de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Cancha Centenario
- Transmisión: ViX y Youtube
América vs Puebla: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
América vs Puebla se enfrentarán el lunes 15 de agosto como parte del Apertura 2026.
América vs Puebla: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 15:45 horas rodará el balón en el América vs Puebla en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
América vs Puebla: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El América vs Puebla será transmitido por la plataforma de ViX y Youtube.
- Partido: América vs Puebla
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 15 de agosto de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Cancha Centenario
- Transmisión: ViX y Youtube