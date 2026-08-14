América vs Puebla serán las escuadras que continuarán la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 15 de agosto a las 15:45 horas por ViX y Youtube.

Partido: América vs Puebla

Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 15 de agosto de 2026

Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Cancha Centenario

Transmisión: ViX y Youtube

América vs Puebla: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

América vs Puebla se enfrentarán el lunes 15 de agosto como parte del Apertura 2026.

Jana Gutierrez (Tomás Regueiro / Tomás Regueiro)

América vs Puebla: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 15:45 horas rodará el balón en el América vs Puebla en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

América vs Puebla: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El América vs Puebla será transmitido por la plataforma de ViX y Youtube.