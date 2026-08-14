América vs Puebla serán las escuadras que continuarán la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 15 de agosto a las 15:45 horas por ViX y Youtube.

  • Partido: América vs Puebla
  • Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 15 de agosto de 2026
  • Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Cancha Centenario
  • Transmisión: ViX y Youtube

América vs Puebla: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

América vs Puebla se enfrentarán el lunes 15 de agosto como parte del Apertura 2026.

Jana Gutierrez
Jana Gutierrez (Tomás Regueiro / Tomás Regueiro)

América vs Puebla: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 15:45 horas rodará el balón en el América vs Puebla en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

América vs Puebla: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El América vs Puebla será transmitido por la plataforma de ViX y Youtube.

  • Partido: América vs Puebla
  • Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 15 de agosto de 2026
  • Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Cancha Centenario
  • Transmisión: ViX y Youtube