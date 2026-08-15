Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acusó en un comunicado público que existe injerencia política en el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

“Es claro que esta práctica sistemática forma parte de una estrategia con pretensiones injerencistas para incidir en la vida política de nuestro país”. Morena

El partido lamentó que la “derecha mexicana” esté sacando provecho de la situación de manera “oportunista y mezquina”, usando la injerencia externa para atacar a Morena.

Asimismo, reiteró que la relación entre México y Estados Unidos debe conducirse siempre en el marco del respeto a ambas soberanías y sustentarse en el entendimiento mutuo sin subordinación.

Morena acusa injerencia política tras retiro de visa a López Beltrán (Morena )

Morena acusa a derecha mexicana de politizar el retiro de visa a López Beltrán

En respuesta al retiro de visa de López Beltrán, el Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Morena acusaron a la derecha mexicana de usar la injerencia extranjera para denostar el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Condenamos también la actitud de la derecha mexicana que, de manera oportunista y mezquina, instrumentaliza la injerencia externa para denostar nuestro proyecto”. Morena

Señalaron que la revocación de visas por parte de Estados Unidos es una estrategia con tintes injerencistas, que tienen por objetivo influir en la vida política de México.

Sobre esto, los consejeros morenistas respaldaron el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que México y Estados Unidos deben mantener una relación de coordinación, pero nunca de subordinación.

Además, señalaron que las decisiones sobre el rumbo político de México pertenecen solo a los mexicanos, quienes son los verdaderos soberanos para definir, mediante la democracia, el proyecto de nación.

Consejo Nacional de Morena firma posicionamiento a favor de López Beltrán

El comunicado emitido por el Consejo Nacional de Morena fue firmado por los siguientes consejeros en apoyo a Andrés Manuel López Beltrán:

Alfonso Durazo: Presidente del Consejo Nacional de Morena

María Alejandra Carrión Capuchino: Presidenta del Consejo de Aguascalientes

César Castro Ponce: Presidente del Consejo de Baja California

Adrián Chávez Ruiz: Presidente del Consejo de Baja California Sur

Guadalupe Acevedo Rodríguez : Presidenta del Consejo de Campeche

Flor de María Esponda Torres: Presidenta del Consejo de Chiapas

Hugo Eduardo González Muñiz: Presidente del Consejo de Chihuahua

Francisco Chíguil Figueroa: Presidente del Consejo de la Ciudad de México

Guillermo Toscano Reyes: Presidente del Consejo de Colima

Alma Marina Vitela Rodríguez: Presidenta del Consejo de Durango