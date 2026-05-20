Morena busca influencers; Ariadna Montiel se reunió con creadores de contenido para definir alianzas por el movimiento.

Este martes 19 de mayo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, compartió detalles del encuentro con influencers.

Así fue la reunión de Ariadna Montiel con creadores de contenido

A través de redes sociales, Ariadna Montiel confirmó que estuvo con creadores de contenido de diversos medios alternativos.

Montiel compartió una foto en compañía de los influencers afines a la Cuarta Transformación.

Morena busca influencers: Ariadna Montiel se reúne con creadores de contenido (@A_MontielR / X)

De acuerdo con la dirigente nacional de Morena, el objetivo fue “dialogar sobre la importancia de comunicar desde el territorio”.

Además de fortalecer con los influencer “el proyecto de transformación” que comparten con Morena.

En su mensaje, Ariadna Montiel reconoció el trabajo de quienes “contribuyen a informar, generar conciencia y mantener la viva voz del pueblo”.

A la reunión con Ariadna Montiel también asistió Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación, difusión y propaganda de Morena, así como los creadores de contenido:

Máximo Allende

Abraham Mendieta

Erick Gutiérrez

Monero Rapé

Beatriz Castillo

Pablo Pelón

Daniel Luna

René Brito

Barther Armando Santoyo Solis

Nélyda Saldaña

Rubén Orozco

Adry Marin

Omar Bustos

Juncal Solano

Vía X (Twitter), Juncal Solano agradeció la invitación de la presidenta de Morena, asegurando que la “transformación va de la mano con las juventudes y el talento para seguir construyendo este proyecto.”

Asimismo, expresó que “ante la desinformación y las campañas externas contra México”, la unidad del pueblo y en las rede será clave para defender el movimiento de Morena.