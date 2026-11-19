Ariadna Montiel pidió públicamente respeto para su hija tras la polémica por presunto nepotismo dentro de Morena, derivada de un texto publicado en el El Universal que vincula nombramientos internos con relaciones familiares.

A través de una carta dirigida a Salvador García Soto, la dirigente sostuvo que, si bien su trayectoria pública está abierta al escrutinio, la vida privada de su familia no debe convertirse en objeto de especulación ni golpeteo mediático.

Ariadna Montiel califica de infundados los señalamientos de presunto nepotismo en Morena

Ariadna Montiel rechazó las acusaciones sobre un presunto nepotismo en Morena, demandando la rectificación al considerarlas completamente infundadas.

La dirigente de Morena enfatizó que el ejercicio periodístico exige ética y límites claros, argumentando que involucrar a una menor de edad vulnera los derechos fundamentales a la intimidad y al entorno personal.

Ariadna Montiel (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

La polémica surgió luego de que García Soto cuestionara la designación de Carlos Alonso Castillo como representante de Morena ante el INE.

Según las acusaciones, Montiel y Castillo mantienen un vínculo cercano, insinuando la posibilidad de que mantuvieran una relación.

Ante estas aseveraciones, la dirigencia de Morena defendió que la trayectoria de Castillo Pérez responde a sus propios méritos dentro de la militancia y a su trabajo constante en la transformación del país.

Asimismo, Montiel invocó el interés superior de la niñez y el pleno respeto a los marcos legales que protegen a niñas, niños y adolescentes para exigir que se respete la vida privada y no se exponga a menores en disputas políticas o golpeteos políticos del momento.

Ariadna Montiel pide respeto para su hija tras polémica por presunto nepotismo en Morena (Ariadna Montiel)