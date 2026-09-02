Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, deslindó al movimiento de las acciones de Mara Lezama, por las que se le acusa de usar privilegios desde que fue alcaldesa de Cancún y hasta su gobierno en Quintana Roo.

Montiel recordó que Morena tiene su convicción clara sobre los privilegios, frivolidades y “estridencias innecesarias”, pero será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) quien decida qué sucederá con Mara Lezama.

Ariadna Montiel deslinda a Morena de los privilegios acusados a Mara Lezama

Una investigación de Reforma asegura que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha tenido vuelos en aviones privados desde que era alcaldesa de Cancún hasta su actual puesto público, acumulando 97 en total.

Ante ello, Ariadna Montiel fue cuestionada en la conferencia de Morena, en donde rechazó los privilegios que Mara Lezama pudo haber ejercido y a los que cualquier otro servidor público acceda.

Mara Lezama responde por sus vuelos privados: niega uso de dinero público (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La dirigente de Morena recordó que las convicciones del movimiento son claras y no han cambiado, pues además de la cercanía al pueblo rechazan los privilegios, la corrupción y llaman a la austeridad.

“No compartimos estas acciones. Nosotros hemos refrendamos y hemos insistido una y otra vez que lo que a nosotros nos hace grandes como movimiento es la cercanía con el pueblo (...) rechazamos las frivolidades, las estridencias innecesarias y queremos convencer a todos que así debe ser la política”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Aunque Ariadna Montiel recordó que Mara Lezama ya dio un comunicado sobre los señalamientos, subrayó que desde Morena “no vemos bien” los privilegios a los que servidores públicos puedan estar accidente.

Asimismo, mencionó que aunque ella brinda una opinión desde Morena, se busca que todos los servidores públicos, independientemente del partido político, no tengan acceso a privilegios.

¿Qué pasará con Mara Lezama? La dirigencia de Morena no será quien determine su suspensión

Pese a que la dirigente nacional de Morena recordó que acciones de privilegio no empatan con los estatutos del movimiento, señaló que ella no puede determinar qué pasará con Mara Lezama.

Montiel argumentó que de investigar sobre los señalamientos a Mara Lezama, es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) quien determinará si será suspendida o no.

Subrayó que no solo aplica para ella, sino para todos los servidores públicos de Morena quiénes tengan acusaciones que no sigan los estatutos.