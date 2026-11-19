Beatriz Gutiérrez Müller expresó su respaldo público a la líder de Morena, Ariadna Montiel Reyes, luego de que una columna periodística del diario El Universal sugiriera supuestos actos de nepotismo que presuntamente involucraban a la hija de la funcionaria.

“#ConlosniñosNO. ¿De qué manera @El_Universal_Mx se les explica? El repudio de los pocos lectores que les van quedando, debería siquiera enseñarles el tamaño de la decadencia del que fue ‘el gran diario de México’” Beatriz Gutiérrez

Ante estas acusaciones, Ariadna Montiel respondió de inmediato mediante una carta abierta donde rechazó categóricamente los señalamientos y exigió que se respetara a su familia.

Por su parte, Gutiérrez Müller utilizó sus redes sociales para condenar la inclusión de menores en disputas políticas y criticó duramente la postura del medio de comunicación.

Beatriz Gutiérrez respaldó públicamente a Ariadna Montiel por señalamientos sobre su hija

Beatriz Gutiérrez Müller salió en defensa pública de Ariadna Montiel tras la controversia desatada por la publicación de una columna en El Universal que involucraba a la hija menor de la presidenta de Morena en un señalamiento de presunto nepotismo.

Beatriz Gutiérrez sale en defensa de Ariadna Montiel por señalamientos sobre su hija (@BeatrizGMuller / X )

Gutiérrez Müller compartió la carta abierta de Montiel a través de su cuenta oficial en X (utilizando el hashtag #ConlosniñosNO).

En su mensaje, reprochó de forma directa a El Universal por involucrar a una menor en disputas políticas, señalando que el rechazo de sus lectores debería mostrarles el “tamaño de la decadencia” del medio.

Beatriz Gutiérrez Müller enfatizó la necesidad de proteger la privacidad infantil frente a los ataques mediáticos.

Este episodio refleja la tensión recurrente entre la clase política y la prensa cuando los conflictos partidistas rozan el ámbito familiar.

¿Por qué Beatriz Gutiérrez salió en defensa de Ariadna Montiel?

El conflicto al que hizo referencia Beatriz Gutiérrez Müller se originó por la publicación de una columna de opinión que cuestionó una decisión interna del partido Morena mezclándola con la vida personal y familiar de su dirigente.

El 18 de noviembre de 2026, el periodista Salvador García Soto publicó en el diario El Universal la columna titulada “El nepotismo según Morena y su dirigente”.

En ella cuestionó el nombramiento de Carlos Alonso Castillo Pérez como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que se trataba de un favoritismo derivado de una relación personal cercana con Ariadna Montiel.

Para argumentar la supuesta relación del pasado entre Montiel y Castillo, el columnista incluyó en su versión periodística un señalamiento referente a la paternidad de la hija menor de Montiel.

Ariadna Montiel respondió mediante una carta abierta en la que defendió que la designación de Castillo fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional debido a sus propios méritos militantes.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena (Captura de pantalla)

Asimismo, acusó al periodista de cruzar una línea ética inaceptable al exponer a su pequeña hija en una disputa política, vulnerando su derecho constitucional a la intimidad y al interés superior de la niñez.

En su réplica, García Soto sostuvo que el motivo del texto era estrictamente el escrutinio a un nombramiento público y negó haber divulgado datos o expuesto indebidamente a la menor.