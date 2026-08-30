Durante la reunión plenaria con legisladores y legisladoras de Morena en el Estado de México, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, reconoció la labor que han desempeñado en su cargo.

Al mismo tiempo, Ariadna Montiel pidió dar ejemplo de austeridad ante las “embestidas oligarcas”, además de mantener el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Ariadna Montiel pide ser ejemplo de austeridad a legisladores del Edomex

Uno de los ejes principales de la reunión de Ariadna Montiel con legisladores del Edomex, fue lo relacionado a la austeridad; donde la presidenta nacional de Morena les pidió ser ejemplo de la misma.

Comunicado Ariadna Montiel (Especial)

Ariadna Montiel señaló que la austeridad pedida a legisladores de Morena en el Edomex, forma parte de la conducta ejemplar que se espera de los representantes del partido en los diferentes órdenes de gobierno.

Siendo esta una manera de fortalecer la confianza ciudadana y consolidar la credibilidad del movimiento, además de ser parte importante de la cohesión interna del partido frente a las embestidas oligarcas.

Esta conducta ejemplar es algo que debe de estar por encima de cualquier interés o aspiración personal. Asimismo solicitó coordinar asambleas informativas, respetar el marco legal y mantener el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ariadna Montiel destacó la labor de legisladores del Edomex

En esta misma reunión, Ariadna Montiel destacó la responsabilidad que tienen los legisladores locales en la consolidación de la Transformación, para que trascienda coyunturas y se convierta en un legado duradero.

Ariadna Montiel señaló que los legisladores representan a más del 10% de la población de México, de ahí la responsabilidad con la que cargan y el reconocimiento que se les hace por su trabajo constante.

Dando reconocimiento al Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el congreso del Edomex, señalando que ha avanzando en la responsabilidad para afianzar los cambios estructurales.

En la reunión con Ariadna Montiel participaron los siguientes actores políticos:

Delfina Gómez Álvarez - Gobernadora del Estado de México

Luz María Hernández Bermúdez - Presidenta del Comité Ejecutivo de Morena en el Estado de México

Armando Quintero - Titular del INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal)

Citlalli Hernández Mora - Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena

Horacio Duarte Olivares - Secretario General de Gobierno del Estado de México

Francisco Vázquez Rodríguez - Coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de México y presidente de la Junta de Coordinación Política