Ariadna Montiel reaccionó a la posible candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas para el gobierno de Sonora en las elecciones 2027 y aseguró que debería ser ético.

“Sobre el tema de la participación del senador Colosio en alguna candidatura fuera de Nuevo León, nosotros siempre hemos manifestado que es ético cumplirles a quienes se les representa” Ariadna Montiel

De acuerdo con la presidenta nacional de Morena, Luis Donaldo Colosio debería de cumplir a quienes votaron por él y trabajar desde el Senado de la República, responsabilidad que adquirió de manera voluntaria ante el pueblo.

Sin embargo, resaltó que si la ley le permite participar en cualquier lugar puede hacerlo y reiteró que desde Morena se enfocarán a presentar su proyecto.

Ariadna Montiel recuerda que Colosio adquirió de manera voluntaria una responsabilidad con Nuevo León

Ariadna Montiel señaló que Luis Donaldo Colosio Riojas adquirió, de manera voluntaria, una responsabilidad con el pueblo de Nuevo León y señaló que debería ser ético y cumplir a quienes lo eligieron.

De acuerdo con Ariadna Montiel, Luis Donaldo Colosio tiene un deber en el Senado de la República “y ahí es donde debería de participar porque es donde tiene su responsabilidad”.

“Nosotros siempre hemos manifestado que es ético cumplirles a quienes se les representa, quienes han elegido a una persona para que los represente, en este caso en el Poder Legislativo en el Senado de la República y que es ahí donde deberían de participar porque es donde tienen su responsabilidad adquirida voluntariamente ante el pueblo y sus electores” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel recuerda que la ley permitiría la candidatura de Colosio en Sonora

Por otra parte, Ariadna Montiel señaló que la ley permite que Luis Donaldo Colosio Riojas tenga una candidatura en Sonora pese a que su carrera política se ha desarrollado en Nuevo León.

Asimismo, señaló que desde Morena están enfocados en presentar su proyecto en los estados pero aclaró que sí están poniendo atención.

“De cualquier manera, si la ley permite que se participe en cualquier lugar, a nosotros lo que nos toca es estar presentando nuestro proyecto” Ariadna Montiel

Sin embargo, aclaró que desde Morena, “consideramos que deben de participar donde son electos por el pueblo donde fueron a pedir el voto”.