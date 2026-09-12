Citlalli Hernández confirmó que la información sobre que Javier Lamarque fuera designado como coordinador de Morena en Sonora es falsa, ya que todavía no se han dado a conocer los resultados de la encuesta.

El aspirante a la coordinación de Morena en Sonora para las elecciones 2027 también desmintió la noticia por medio de sus redes sociales, por lo que afirmó, se mantendrá a la espera de los resultados oficiales.

En respuesta y como precisó el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, es la Comisión Nacional de Elecciones presidida por Citlalli Hernández la que dará a conocer los resultados en medios oficiales.

Javier Lamarque no es el coordinador de Morena en Sonora, aclara Citlalli Hernández

Tras viralizarse una imagen que afirmaba el resultado de la encuesta para las elecciones 2027, Citlalli Hernández aclaró que Javier Lamarque no es coordinador de Morena en Sonora, sólo fue información falsa.

Javier Lamarque no es coordinador de Morena en Sonora, aclara Citlalli Hernández (Captura de pantalla)

Agregó que cualquier decisión sobre quién estará a cargo de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora será dada únicamente por los canales oficiales de Morena.

Javier Lamarque también respondió al respecto y aseguró que sólo se trata de un rumor, no de información oficial, ya que como expresó, habría recibido “amables comentarios” de conocidos por su falso triunfo.

Por lo que reiteró que se mantiene en espera de los resultados de la encuesta que dará a conocer la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en su momento.

Javier Lamarque no es coordinador de Morena en Sonora, aclara Citlalli Hernández (Captura de pantalla)

Morena Sonora llama a ser respetuosos con el proceso interno tras aclarar situación de Javier Lamarque

Previo a la aclaración de Citlalli Hernández, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena también explicó que no se ha dado a conocer al o la coordinador(a) de Sonora para las elecciones 2027.

Afirmó que la instancia presidida por Citlalli Hernández dará a conocer los resultados en Ciudad de México en su debido momento, junto a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Por lo que hacen un llamado a los aspirantes, sus equipos y militancia a ser prudentes y respetuosos con el proceso interno de Morena, ya que están ante un proceso interno que debe privilegiar la unidad del partido.