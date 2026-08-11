El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, promueve una alianza PAN-PRI para la gubernatura de Sonora en las elecciones del 2027.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el funcionario indicó que en su experiencia política, las alianzas pueden ser positivas cuando son amplias e incluyentes.

“La experiencia personal que tengo como persona y político, como participante en varias campañas, es que las alianzas son positivas, entre mas amplias e incluyentes, son mejores. Me he pronunciado a favor de eso, de construir una alianza, incluyendo al PRI, para lograr un buen resultado, que es lo que la gente quiere” Antonio Astiazarán

Antonio Astiazarán desafía postura de Jorge Romero

Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), informó que el partido competirá solo; no habrá alianzas con el PRI, rumbo a los procesos electorales de 2027.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Consciente de las palabras, Antonio Astiazarán, de 55 años, dice respetar la postura de Jorge Romero, de 47 años; no obstante, subraya que toda alianza debe responder a la lógica de cada entidad y no a un mandato centralizado a partir de tomar en cuenta a los liderazgos locales.

“Tengo el mayor reconocimiento por Jorge Romero, que entiende que cada estado es distinto. Uno apelaría a que se puede construir una alianza tomando en cuenta liderazgos locales y particularidades que tienen cada candidato. Llegado el momento será un tema que vamos a poner sobre la mesa“ Antonio Astiazarán

Así como deja claro que el PRI no se opone a una alianza con el PAN.

Antonio Astiazarán. Alcalde de Hermosillo (Captura de pantalla / Grupo Fórmula)

Antonio Astiazarán expresa su respeto por Luis Donaldo Colosio Riojas

Ante la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, decida buscar la gubernatura de Sonora, Antonio Astiazarán destacó que ”está en todo su derecho”, a la par que expresó sentir respecto y aprecio hacia él.

“Le tengo, en lo personal, respeto y aprecio. Si él toma la decisión de participar, está en todo su derecho” Antonio Astiazarán

Consciente del peso del apellido Colosio, recordó que en el pasado le pidieron no lanzar su candidatura ya que, supuestamente, Morena tenía la victoria asegurada en Hermosillo. Afortunadamente, ignoró la recomendación.

“En todo noroeste de México, la única capital que no ganó Morena, fue Hermosillo” Antonio Astiazarán

Indicó que hoy en día la gente no se deja llevar por ideologías o militancias sino por las soluciones que buscan a distintas demandas.