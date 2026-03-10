Lilia Aguilar, diputada integrante de la bancada del PT, denunció ser víctima de una campaña de ciberacoso por la postura de su partido en contra de la reforma electoral.

Diputada Lilia Aguilar denuncia ciberacoso por rechazo del PT a la reforma electoral

Durante la sesión ordinaria del 10 de marzo en la Cámara de Diputados, la integrante de la fracción parlamentaria del PT, Lilia Aguilar, denunció ser víctima de una campaña de ciberacoso.

Lo anterior, dijo, se ha ejecutado durante los últimos 7 días como reacción ante la postura del Partido del Trabajo (PT) en contra de la propuesta de reforma electoral.

Al señalar que los ataques que le han dirigido se han centrado solo en su físico, Lilia Aguilar recordó que meses atrás presentó una propuesta para combatir la violencia digital y el acoso.

“Es un proyecto para adicionar disposiciones al Código Penal en materia de ciberacoso, y digo que si lo hubiese planeado, no hubiese quedado, porque creo que al menos para mí claramente, viene al caso” Lilia Aguilar. Diputada del PT

En respuesta a los ataques de los que dijo ya estar acostumbrada, Lilia Aguilar advirtió que el ciberacoso que sufre solo demuestra el miedo de quienes han emprendido la campaña en su contra.

A pesar de los ataques, la diputada petista aseveró que el partido no retrocederá en su postura, que dijo, representa parte del movimiento de la 4T y lo hace con total dignidad y entereza.

Lilia Aguilar advierte riesgo de ruptura en bloque oficialista por diferencias en reforma electoral

En su denuncia por el ciberacoso del que es víctima debido a la postura del PT contra la reforma electoral, Lilia Aguilar advirtió sobre las consecuencias que se podrían dar en el bloque oficialista.

Sobre el tema, la diputada pidió frenar los ataques que dijo, son obra de un “grupúsculo de nuestro movimiento”, pues no hacen más que afectar a todos los que forman parte de la 4T.

En especial porque resaltó que cuando a alguien se le acusa de traición inicia una persecución que es ejercida por sus propios “hermanos de clase”, en referencia a Morena.

Tras hacer un llamado a la unidad, Lilia Aguilar recordó que alguna vez AMLO advirtió que la ruptura del movimiento solo se daría desde dentro por pleitos y desviación de ideales.

Ante dicho escenario que consideró, se estaría configurando por las diferencias en torno a la reforma electoral, garantizó que el PT seguirá “siendo dique y bastión para que eso no suceda”.

