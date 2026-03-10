El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió que es casi improbable que el PT y PVEM voten a favor de la reforma electoral.

“El PT y el Verde ya adelantaron su voto y veo difícil que cambien su opinión” Ricardo Monreal

A pesar de que lo anterior supondría que el proyecto no sea aprobado, el legislador federal aseguró que se mantendrán respetuosos ante la postura que tomen ambos partidos.

En ese mismo sentido, Ricardo Monreal indicó que seguirá en diálogo con PT y Partido Verde para buscar un debate respetuoso sobre la reforma electoral y evitar que se eleven las tensiones.

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ricardo Monreal ya descartó lograr el apoyo de de PT y PVEM para la reforma electoral

En el marco del inicio de la discusión de la reforma electoral, Ricardo Monreal adelantó que es casi imposible que PT y Partido Verde apoyen la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entrevistado desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de la bancada morenista resaltó que los partidos aliados ya fijaron una postura definitiva en torno a la iniciativa.

Por ello, el diputado sentenció que no hay mucho margen de maniobra para intentar que PT y Partido Verde cambien de opinión y den su respaldo a la reforma electoral.

“Ellos ya tomaron su decisión y la han hecho pública” Ricardo Monreal

A pesar de lo anterior, Ricardo Monreal garantizó que desde Morena se va a respetar la decisión, pues no tienen problema en “aceptar que ellos anticiparon su voto” en contra de la propuesta.

Sin embargo, resaltó que seguirá en reuniones con ambos partidos, así como con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en las que se podría seguir analizando el tema.

Ricardo Monreal buscará evitar confrontaciones con PT y Partido Verde

Al admitir que PT y Partido Verde no van a apoyar la reforma electoral, Ricardo Monreal dijo que va a continuar con las reuniones con ambos de cara al debate en torno a la iniciativa.

No obstante, al insistir en que es muy poco probable que los partidos cambien de opinión, declaró que ahora buscará evitar que se generen confrontaciones que tensen la alianza con Morena.

“Que el debate se dé en tono razonable, respetuoso, con argumentos y no se dé con insultos o con descalificaciones” Ricardo Monreal

Así lo indicó al exponer que Morena se va a concentrar en seguir defendiendo la propuesta y a la misma presidenta Claudia Sheinbaum en un contexto que, dijo, no es fácil para ella.