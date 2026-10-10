El debate sobre la reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas alcohólicas ganó fuerza durante la discusión del Paquete Económico 2027, luego de que el movimiento Moderniza IEPS solicitara abrir mesas de trabajo entre legisladores, autoridades hacendarias y representantes del sector.

“Creo que por fin esta Legislatura volteó a ver a las comunidades”, José Heraclio de Lucas González, vocero de Moderniza IEPS

Moderniza IEPS sostiene que el esquema fiscal vigente genera desequilibrios para pequeños productores y propone una transformación de fondo que considere el contenido de alcohol de cada bebida.

Asimismo, Moderniza IEPS plantea que cualquier ajuste debe favorecer la competitividad, el desarrollo regional y la certeza para miles de familias productoras.

Moderniza IEPS pide mesas de trabajo para reformar el impuesto a bebidas alcohólicas (Cortesía)

Moderniza IEPS pide mesas de trabajo para reformar el impuesto a bebidas alcohólicas

El movimiento Moderniza IEPS llamó a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a establecer mesas de trabajo durante la discusión del Paquete Económico 2027.

José Heraclio de Lucas González, representante de la agrupación, urgió a dar continuidad al diálogo legislativo para concretar una revisión de fondo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las bebidas alcohólicas.

Durante su participación ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de Lucas propuso transitar del esquema ad valorem —que grava el precio de factura— a un modelo ad quantum, basado en la cantidad de alcohol puro por litro.

Moderniza IEPS pide mesas de trabajo para reformar el impuesto a bebidas alcohólicas (Cortesía)

El vocero de Moderniza IEPS advirtió que el sistema actual genera condiciones desproporcionadas que afectan a las pequeñas unidades productivas frente a los grandes grupos industriales.

La iniciativa busca proteger las denominaciones de origen y beneficiar a más de 400,000 familias vinculadas al mezcal, tequila, sotol, raicilla, charanda, vino y cerveza artesanal.

Mezcal El Chautle de Guerrero (Elizabeth Flores)

Asimismo, el movimiento respaldó la propuesta del diputado Francisco Javier Guízar Macías, la cual cuenta con el apoyo de más de 40 legisladores.

Ante la apertura expresada por la SHCP, Moderniza IEPS pidió traducir esa disposición en mesas de trabajo técnicas antes de concluir el análisis presupuestal (planteado hasta el 15 de octubre), priorizando la equidad fiscal, la salud pública y el desarrollo rural.