La posible modernización del IEPS aplicado a las bebidas alcohólicas ha abierto un debate sobre su impacto real en el bolsillo de los consumidores, especialmente en el precio de la cerveza.

Durante la presentación del libro Modernización del IEPS en Bebidas Alcohólicas en México, especialistas rechazaron que la reforma implique un encarecimiento generalizado de la cerveza y sostuvieron que los cambios propuestos podrían incluso reducir el costo de algunas presentaciones.

Mientras otros productores enfrentan un verdadero “calvario de la legalidad” para cumplir con todos los requisitos, la cerveza tiene condiciones fiscales y regulatorias diferentes. José Heraclio Lucas

La iniciativa de reforma al IEPS plantea sustituir el esquema actual por un modelo basado en el contenido de alcohol, en lugar del valor comercial de cada bebida.

El verdadero problema está en los destilados de muy bajo precio. Por ejemplo, encontramos bebidas que venden un litro de alcohol en alrededor de 38 pesos. Frente a esos precios, los mezcales tradicionales producidos por campesinos no pueden competir. José Heraclio Lucas

¿La reforma al IEPS encarecerá la cerveza? José Heraclio Lucas lo explica

Durante la presentación del libro “Modernización del IEPS en Bebidas Alcohólicas en México”, su autor, José Heraclio Lucas, desmintió categóricamente las campañas mediáticas que alertaban sobre un aumento generalizado en el precio de la cerveza de aprobarse la transición a un esquema tributario ad quantum.

José Heraclio Lucas calificó de “falsas” las alarmas difundidas en redes y medios de comunicación bajo el lema “nos quieren subir la chela”.

El día que la diputada Vanessa López presentó las conclusiones de las mesas de trabajo, el tema generó una gran reacción en redes sociales y medios de comunicación. En televisión y noticias comenzó a difundirse el mensaje de que “nos quieren subir la chela”. José Heraclio Lucas

De acuerdo con los escenarios técnicos proyectados, el nuevo esquema basado en una cuota fija de $1.68 pesos por grado de alcohol no solo mantendría estables los precios, sino que traería reducciones reales para el consumidor.

Los datos demuestran que un paquete de 6 latas de cerveza light tendría una reducción de $1.55 pesos en su costo final, mientras que un paquete de 6 latas de cerveza clara de 355 ml disminuiría su precio en $1.64 pesos.

Por el contrario, en los casos en que se requieran ajustes de precio para ciertas cervezas industriales, el impacto sería mínimo.

Ejemplos de cómo quedarían los precios de productos con alcohol con la reforma al IEPS. Elaboró José Heraclio Lucas (Elizabeth Flores)

Al respecto, José Heraclio Lucas señaló que incrementos proyectados de 20 o 60 centavos, o a lo mucho un peso, resultan insignificantes y no afectarán en absoluto las ventas ni el consumo nacional.

Como ejemplo de esta baja sensibilidad al precio, recordó que durante la pandemia las latas de cerveza llegaron a venderse en Monterrey hasta en 100 pesos y la gente las siguió adquiriendo.

Algunas cervezas podrían bajar de precio y otras subir, pero hablar de aumentos de 20 pesos, o incluso de un peso, es exagerado. Un aumento de 20 centavos o un peso no cambiaría de manera significativa el consumo de cerveza en México. El verdadero problema está en los destilados de muy bajo precio. Por ejemplo, encontramos bebidas que venden un litro de alcohol en alrededor de 38 pesos. Frente a esos precios, los mezcales tradicionales producidos por campesinos no pueden competir. Por eso, es necesario aumentar el precio de estas bebidas destiladas de baja calidad y bajo costo. José Heraclio Lucas

Dos multinacionales acaparan el mercado del alcohol en México, acusa José Heraclio de Lucas

La férrea oposición a la reforma al IEPS proviene de un duopolio de dos firmas multinacionales extranjeras que acaparan entre el 94% y 95% del mercado de alcohol en México y que actualmente gozan de privilegios fiscales como la exención de marbete y la exención del impuesto local del 4.5%.

La realidad es que la cerveza industrial representa entre 94% y 95% del mercado de bebidas alcohólicas en México. Este mercado está dominado por dos grandes multinacionales que durante años tuvieron privilegios por ser empresas mexicanas, aunque hoy ya no reportan aquí. La cerveza también tiene ventajas frente a otros productores. Por ejemplo, no utiliza marbete, a diferencia de otras bebidas alcohólicas, y tampoco paga el impuesto estatal de 4.5% sobre la venta final de bebidas alcohólicas que existe en muchos estados del país. José Heraclio Lucas

En contraste, el nuevo esquema del IEPS beneficiaría drásticamente a productores tradicionales de bebidas de alta calidad; bajo el nuevo modelo, una botella de mezcal artesanal de 750 ml experimentaría una rebaja fiscal de hasta $270.44 pesos, lo que permitiría a miles de familias campesinas competir con precios justos y salir de la informalidad.