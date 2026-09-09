Francisco Javier Guízar Macías es un político mexicano originario de Jalisco que actualmente se desempeña como diputado federal en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, donde representa al Distrito 1 de la entidad y forma parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

Su trayectoria política incluye cargos de elección popular en los ámbitos municipal, estatal y federal, así como responsabilidades dentro de la administración pública.

¿Quién es Francisco Javier Guízar Macías?

Francisco Javier Guízar Macías es un político originario de Ahualulco de Mercado, Jalisco, con una trayectoria de varias décadas en el servicio público. Antes de regresar a la Cámara de Diputados en 2024, ocupó cargos como presidente municipal, diputado local, diputado federal y funcionario de la administración pública federal.

Su carrera política comenzó vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido con el que ocupó diversos cargos y desde el cual llegó a la Cámara de Diputados en dos legislaturas anteriores.

También se desempeñó como director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y como delegado de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Jalisco.

¿Qué edad tiene Francisco Javier Guízar Macías?

Francisco Javier Guízar Macías tiene 62 años. Nació el 15 de mayo de 1964 en Ahualulco de Mercado, Jalisco, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.

¿Francisco Javier Guízar Macías tiene pareja?

No existe información pública suficientemente verificada sobre la pareja actual o el estado civil de Francisco Javier Guízar Macías.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Javier Guízar Macías?

Francisco Javier Guízar Macías es Tauro, debido a que nació el 15 de mayo.

¿Francisco Javier Guízar Macías tiene hijos?

No existe información pública suficientemente documentada que permita establecer cuántos hijos tiene Francisco Javier Guízar Macías. Sus perfiles legislativos oficiales no incluyen información sobre su descendencia.

¿Qué estudió Francisco Javier Guízar Macías?

Francisco Javier Guízar Macías es ingeniero agrónomo por la Universidad de Guadalajara y maestro en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid.

También cuenta con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España. Tiene estudios de diplomados en Mejoramiento genético de la caña de Azúcar y Finanzas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

¿En qué ha trabajado Francisco Javier Guízar Macías?

Francisco Javier Guízar Macías cuenta con una amplia trayectoria en cargos políticos y administrativos, principalmente en Jalisco y dentro del Gobierno federal.

Entre los principales puestos que ha ocupado se encuentran:

1992-1995: presidente municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

1994-1997: diputado federal durante la LVI Legislatura.

1997-2000: director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

2000-2003: diputado local en el Congreso de Jalisco.

2003-2006: diputado federal durante la LIX Legislatura. Durante este periodo fue secretario de la comisión especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

2013-2018: delegado de la entonces SAGARPA en Jalisco.

2024: diputado federal por el Distrito 1 de Jalisco durante la LXVI Legislatura.

Actualmente es secretario de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados.

Además, su actividad legislativa se ha enfocado en asuntos relacionados con temas económicos, fiscales, de seguridad y defensa nacional, de acuerdo con su participación en comisiones y posicionamientos parlamentarios.