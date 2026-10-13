Josefina Rodríguez justificó el aumento de 17.8% al cobro a turistas extranjeros de la Ley Federal de Derechos, al asegurar que los recursos obtenidos ayudarán a modernizar los servicios de turismo.

“Es un tema también de poder aumentar la tecnología de migración, de entrada y salida de visitantes” Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo

La Secretaria de Turismo de México explicó que el modelo actual “ya es insostenible” debido a la llegada de cada vez más turistas, lo que hace necesario mejoras en puertos, aeropuertos, trenes, etc.

Josefina Rodríguez resaltó principalmente los recursos obtenidos del cobro a turistas, los cuales serán destinados a la Sedena, dependencia que administra servicios turísticos como el Tren Maya.

Tramos 6 y 7 del Tren Maya (Fotografía Cortesía)

Josefina Rodríguez destaca modernización con aumento de 17.8% al cobro a turistas extranjeros en 2027

En entrevista con medios, al salir del segundo informe de actividades del diputado morenista Enrique Vázquez, la funcionaria destacó la importancia del aumento de 17.8% al cobro a turistas extranjeros en 2027.

Como señaló, esto tendrá un impacto positivo en el futuro al modernizar las principales vías de entrada del turismo al país, que ahora incluyen también puertos y aeropuertos.

“Hay que entender también la importancia que esto va a tener en el futuro en el tema de nuestras entradas principales, no solo aeropuertos, sino los puertos cada vez crece más la llegada de cruceristas, ya no es posible con el sistema que se tiene” Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo

Josefina Rodríguez mencionó que se dará una parte de los recursos provenientes de las cuotas migratorias a la Sedena para promocionar sus productos turísticos, incluyendo el Tren Maya.

“En el tema de Sedena, también tiene productos turísticos que estamos empujando muchísimo y que también es parte del sector. No solo es el Tren Maya, yo no llevo la distribución del tema de Defensa, pero decirte que estamos ampliando aeropuertos, estamos en el tema también, estamos en la promoción con ellos, los hoteles” Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo

Turismo mexicano (cortesía)

¿Cuánto recibirá Sedena del aumento de 17.8% al cobro a turistas extranjeros?

El 12 de octubre, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Derechos, que disminuye la cuota migratoria a turistas extranjeros de 1,334.80 a 1,158 pesos.

También se modificó la distribución de estos ingresos, quedando de la siguiente forma: