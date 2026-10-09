La discusión del Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados podría extenderse más de lo previsto, luego de que Ricardo Monreal, anticipara que los trabajos legislativos podrían concluir hasta el próximo 15 de octubre.

“Vamos a tener discusión y en su caso aprobación los tres días de la semana, martes y miércoles y si no terminamos el miércoles, vamos a celebrar sesión el jueves para todo el paquete económico en materia de ingresos” Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

El presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que la revisión de las principales iniciativas fiscales del Paquete Económico 2027 requerirá varios días de debate tanto en comisiones como en el pleno de San Lázaro.

Además, Ricardo Monreal advirtió que la siguiente semana estará marcada por una intensa agenda parlamentaria debido a otros asuntos prioritarios.

Cámara de Diputados desahogaría en su totalidad el Paquete Económico 2027 hasta el 15 de octubre

El martes 8 de septiembre de 2026, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregó la propuesta de Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión.

Tras ello, las comisiones unidas de la Cámara de Diputados debaten el proyecto y de acuerdo con lo señalado por Ricardo Monreal, la discusión y aprobación podría extender hasta el 15 de octubre.

Abordado por la prensa, el legislador sostuvo que la Comisión de Hacienda ya instaló sesión permanente, pues revisará 3 dictámenes del Paquete Económico 2027:

Ley de Derechos

Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Ley de Ingresos

Asimismo, apuntó que la idea es que el lunes 12 de octubre se reúna la comisión para aprobar los instrumentos y ese mismo día los turnen el pleno para su discusión y votación.

En ese sentido, resaltó que los siguientes 2 días se debatirán en el pleno y en caso de que no se desahoguen el miércoles, se celebrará una sesión el jueves 15 de octubre en busca de por fin cerrar con el asunto.

🏛️ MONREAL ADELANTA UNA SEMANA INTENSA EN SAN LÁZARO 😩😩😩 El coordinador de los diputados de Morena, @RicardoMonrealA adelantó que la próxima semana será clave para la discusión y aprobación del paquete económico 2027 en materia de ingresos, con sesiones que podrían extenderse hasta el jueves 15 de octubre. 📌 Así viene la agenda legislativa: 🔹 Viernes: Comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante comisiones de la Cámara de Diputados. 🔹 Lunes: La Comisión de Hacienda que ya se declaró en sesión permanente, se reunirá para discutir y en su caso aprobar los dictámenes de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la miscelánea fiscal. Los proyectos ya fueron distribuidos entre los integrantes de la comisión. La intención es enviar los dictámenes al pleno ese mismo lunes por la tarde.😱 🔹 Martes y miércoles: El pleno de la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará los instrumentos fiscales del paquete económico. 🔹 Jueves 15 de octubre: En caso de que no concluya la discusión el miércoles, se convocará a una sesión adicional para terminar las votaciones. ⏳ La fecha límite es el 20 de octubre. Monreal explicó que buscan concluir antes de ese día para enviar los instrumentos correspondientes al Senado y permitir que continúe el proceso legislativo. Respecto de las reservas, precisó que algunas ya se están desahogando en comisiones y otras serán discutidas directamente en el pleno. 💰 ¿Qué sigue después? Una vez concluida la aprobación del paquete económico en materia de ingresos, la Cámara de Diputados continuará con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 — Laura Brugés (@LauraBruges) October 9, 2026

Adelanta Ricardo Monreal semana intensa en San Lázaro

Al informar sobre los trabajos legislativos en la Cámara de Diputados por el Paquete Económico 2027, Ricardo Monreal advirtió que la siguiente será una semana muy intensa en San Lázaro.

Lo anterior debido a que sostuvo que ademas de los dictámenes que forman parte del proyecto, se tiene programadas otros trabajos fundamentales.

Así lo destacó al señalar que también se debe desahogar el presupuesto de egresos y el viernes 20 de octubre será la comparecencia en comisiones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.