En vísperas de la entrega del Paquete Económico 2027, el movimiento Moderniza IEPS y productores de bebidas alcohólicas urgieron al Congreso y a Hacienda a modificar el esquema tributario vigente.

La propuesta busca transitar del modelo ad valorem, que cobra 53% sobre el valor factura, a un esquema ad quantum, con cuota fija por grado de alcohol.

Con ello, un mezcal de 40 grados pagaría solo 67 pesos de IEPS, beneficiando a más de 400,000 familias rurales y reduciendo riesgos de adulteración.

Feria del Mezcal 2025 en Oaxaca (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Esquema actual del IEPS asfixia a productores de mezcal y destilados

El movimiento Moderniza IEPS y diversos sectores productivos urgieron al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda a modificar el esquema tributario de las bebidas alcohólicas para el ejercicio fiscal 2027.

La petición busca transitar del actual esquema ad valorem (basado en el precio) a uno ad quantum (cuota fija por grado de alcohol).

Esquema actual del IEPS asfixia a productores de mezcal y destilados (Gemini)

José H. de Lucas, vocero de Moderniza IEPS, detalló que el modelo vigente de cobrar el 53% sobre el valor factura asfixia a los productores nacionales de destilados.

Actualmente, de una botella con un costo de $1,000 pesos, casi $600 pesos corresponden a impuestos.

Con la reforma propuesta de aplicar una cuota de $1.68 pesos por grado de alcohol puro por litro, un mezcal de 40 grados pagaría solo $67.20 pesos de IEPS.

Esto beneficiaría directamente a más de 400,000 familias rurales dedicadas al maguey, tequila y mezcal, además de impulsar el desarrollo de la cerveza artesanal.

Reforma al IEPS requiere el apoyo de la industria cervecera

Para la viabilidad de la reforma al IEPS en bebidas alcohólicas, la industria cervecera es una pieza indispensable en la ecuación.

Al concentrar el 94% del mercado nacional, cualquier propuesta fiscal que la excluya resulta inviable.

“Las industrias son la máquina del tren” José H. de Lucas. Moderniza IEPS

No obstante, el sector cervecero muestra una clara división: mientras las dos grandes multinacionales de la cerveza industrial ejercen un fuerte cabildeo argumentando ante SHCP que la recaudación gubernamental caería, los cerveceros artesanales apoyan firmemente el cambio, ya que el esquema actual castiga sus altos costos de producción e insumos.

Para derribar el temor sobre la pérdida de ingresos del Estado, la Cámara del Tequila coordinó rigurosos modelos matemáticos elaborados por El Colegio de México, el economista Gerardo Esquivel y el especialista Juan Serrada.

Estos estudios demuestran que, al incorporar a la cerveza industrial en la fórmula, la recaudación fiscal se mantiene totalmente estable y no disminuye.

Heineken (Cuartoscuro / Moisés Pablo)

OMS recomienda el modelo ad quantum

Desde el punto de vista de la salud pública, la OMS y la OPS recomiendan el modelo ad quantum basado en el “trago estándar”, el cual encarece los productos baratos de alta graduación.

Esto cerraría la brecha frente al mercado ilegal —que representa el 40% del volumen nacional— y que provoca tragedias mortales por adulteración, como la ocurrida en Guanajuato en junio de 2026, donde un “tequila” adulterado con metanol causó la muerte de seis personas y ceguera o daño neurológico en más de treinta.

El martes 8 de septiembre de 2026, coincidiendo con la entrega del Paquete Económico 2027, Moderniza IEPS presentará un libro en el Congreso que detalla la viabilidad social y matemática de esta reforma integral.