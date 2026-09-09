La propuesta para modernizar el IEPS a las bebidas alcohólicas ganó fuerza en la Cámara de Diputados con un argumento central: el modelo vigente no ha cumplido sus objetivos de combatir la informalidad, mejorar la salud pública ni maximizar la recaudación fiscal.

Especialistas y legisladores sostienen que el impuesto actual castiga el valor de los productos en lugar de su contenido alcohólico, lo que genera distorsiones en el mercado y favorece prácticas irregulares.

Ante este escenario, plantean una reforma al IEPS que permita recaudar más, reducir la evasión y fortalecer a los productores formales.

Feria del Mezcal 2025 en Oaxaca (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Guízar Macías: esquema ad valorem del IEPS ha fracasado en bebidas alcohólicas

En el marco del análisis y discusión del Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados, legisladores y especialistas urgieron a reformar de fondo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las bebidas alcohólicas, tomando como base la propuesta técnica del libro “Modernización del IEPS” de José Heraclio Lucas.

El diputado Francisco Javier Guízar Macías, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sostuvo categóricamente que “el IEPS no debe ser [así], tiene que evolucionar como evoluciona el país”.

El IEPS no debe ser, tiene que evolucionar como evolución el país. Y antes era un modelo diferente de país, un modelo de producción tanto de destilados como de bebidas fermentadas diferente y hoy tenemos otro modelo, entonces tenemos que adaptarlo. Francisco Javier Guízar Macías, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Francisco Javier Guízar (Elizabeth Flores)

Tras coordinar 15 foros de diagnóstico en diversas regiones del territorio nacional, Guízar Macías advirtió que el actual esquema ad valorem (que calcula el impuesto sobre el valor de la botella) ha fracasado en combatir la ilegalidad.

El legislador alertó que el 43% de los destilados en el país operan en la informalidad, el 22% no paga ningún impuesto y el 21% restante corresponde a productos adulterados, lo que asfixia a los pequeños productores que no pueden competir frente a estas distorsiones.

Ese tema no nada más es de impuestos, no nada más es de cultura, no nada más es de tradición, también es de salud. Fíjense, el 43% de los destilados del país están en la informalidad. El 22 no paga impuestos y el 21 son adulterados. Francisco Javier Guízar Macías, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Modernizar el IEPS permitiría recaudar más de un punto del PIB

Por su parte, el economista Luis Foncerrada Pascal destacó la trascendencia de esta reforma ante el escrutinio de las calificadoras internacionales sobre la deuda y el déficit de México en el Paquete Económico 2027.

Luis Foncerrada Pascal puntualizó que el IEPS vigente ha fracasado en sus dos grandes objetivos: la salud pública y la recaudación.

Si comparamos las ventas reales con lo que se debió haber recaudado, vemos que el impuesto no permitió cobrar lo correspondiente. En promedio, se perdió alrededor del 35% de la recaudación: 37%, 36% y 30% en los distintos periodos. Esto demuestra que el impuesto actual permite la ilegalidad y provoca una importante pérdida de recaudación. Luis Foncerrada Pascal, economista

Lo que no se recaudó con el IEPS actual de 2019 a 2023. Elaborado por Luis Foncerrada Pascal (Elizabeth Flores)

En ese sentido explicó que transitar hacia un esquema ad quantum —aplicando una cuota fija sobre la cantidad de alcohol puro— simplificaría el cobro en primera mano y cerraría el paso a la evasión.

De acuerdo con sus proyecciones, la modernización del IEPS podría recaudar en promedio más de un punto del PIB durante los próximos cuatro años, un recurso vital para reducir la deuda nacional, proteger el grado de inversión del país y desincentivar el consumo de bebidas baratas de alta graduación que dañan a la salud.

Los ojos del mundo y de los mercados financieros internacionales están puestos en el Paquete Económico 2027. ¿Por qué? Porque el déficit ha crecido mucho, la deuda es muy grande con respecto al PIB, pero sobre todo el pago de intereses de la deuda con respecto a los ingresos han crecido muchísimo, lo que nos puede llevar a que nos quiten el grado de inversión. Por lo tanto, lo que se proponga en el paquete económico es esencial. Cuando Brasil perdió su grado de inversión en el 2018, su devaluación fue de 80%. Cuando Sudáfrica lo perdió en 2016, su devaluación fue de 40%. Luis Foncerrada Pascal, economista

Recaudación que hubiera habido con cuotas fijas por litro de alcohol puro. Elaborado por Luis Foncerrada Pascal (Elizabeth Flores)