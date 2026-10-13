La Ley Federal de Derechos 2027 podría discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados el martes 13 de octubre, tras su aprobación en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dicha medida plantea una actualización de cuotas en servicios migratorios, consulares, títulos en materia de aguas nacionales, certificaciones sanitarias, temas ferroviarios, entre otros.

Turismo mexicano (cortesía)

Ley Federal de Derechos 2027 va por alzas en cuotas para turistas y extranjeros

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó con 27 votos a favor y 10 en contra la Ley Federal de Derechos que forma parte del paquete económico 2027.

El dictamen que será discutido el martes 13 de octubre plantea un alza en la cuota para turistas y viajeros de corta estancia, para destinar una parte a mejoras en el Instituto Nacional de Migración.

Uno de sus cambios más notorios es el aumento del 35% en la cuota para la estancia de turistas y viajeros de corta estancia, para un monto total de mil 334 pesos. Este pago se distribuirá en las siguientes instituciones:

50% a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

26% al Instituto Nacional de Migración

24% a la Tesorería de la Federación

También se propone una homologación del costo de las visas ordinarias en pasaportes extranjeros y de las visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, por un costo de mil 639.80 pesos.

Ley Federal de Derechos 2027 (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

¿Qué cambia con la Ley Federal de Derechos 2027?

La Ley Federal de Derechos que forma parte del paquete económico 2027 contempla principalmente los siguientes cambios: